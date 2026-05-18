Pumas vs Pachuca siguieron la actividad de semifinales de la Liga MX con victoria de los felinos por 1-0.

Pumas y Pachuca dieron un partido digno de Liguilla, sin embargo, los universitarios lograron sobreponerse a los felinos en el Estadio Olímpico Universitario.

Con un marcador global igualado (1-1), gracias a la posición en la tabla genera es como Pumas avanzó a la gran final del torneo Clausura 2026, donde se medirá a Cruz Azul.

Marcador: Pumas 1-0 Pachuca (Global 1-1)

Pumas vs Pachuca: así fue el partido de vuelta de semifinales de la Liga MX

En el partido Pumas vs Pachuca de las semifinales de la Liga MX, los felinos ganaron contra los Tuzos en la vuelta que se llevó a cabo en el Estadio Olímpico Universitario.

Así fueron los goles del partido Pumas vs Pachuca:

Minuto 55: Gol de Jordan Carrillo (Pumas)

¿Qué sigue para Pumas y Pachuca en la Liga MX?

Pumas ganó la vuelta de las semifinales del Clausura 2026 de la Liga MX luego de enfrentar a Pachuca, por lo que ahora enfrentarán a Cruz Azul en la Gran Final del futbol mexicano.

Pachuca, por su parte, tendrá que prepararse para el siguiente torneo Apertura 2026 y tratar de tener un gran nivel para intentar competir por el título de la Liga MX.