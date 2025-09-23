Bad Bunny -de 31 años de edad-logró el concierto más visto en la historia de Amazon Prime Video.

El cantante Bad Bunny marcó un hito con su show en vivo Una Más en Puerto Rico.

El concierto de Bad Bunny es el más visto en la historia de Amazon Prime Video

Se reveló que el concierto de Bad Bunny es el más visto en la historia de Amazon Prime Video, batiendo un nuevo récord para el streaming.

La transmisión en directo de “No me quiero ir de aquí: Una Más“ de Bad Bunny alcanzó estas cifras en Amazon Music:

Bad Bunny – Una Más: 11.2 millones de visualizaciones Beyoncé – Homecoming: 5 millones de visualizaciones Taylor Swift – The Eras Tour: 4.8 millones de visualizaciones BTS – Permission to Dance On Stage: 4.3 millones de visualizaciones Billie Eilish: 3.5 millones de visualizaciones

Conciertos de Bad Bunny en Puerto Rico (Alejandro Granadillo / AP Photos / AP)

Con ello, Bad Bunny rompió todos los récords de audiencia previos, además de que impone una marca para Amazon y la música latina, reveló la propia empresa de entretenimiento.

El concierto del pasado 20 de septiembre de Bad Bunny marcó el fin de la residencia del cantante en el Coliseo José Miguel Agrelot de Puerto Rico.

Dicha presentación tuvo una duración de tres horas y se emitió en Amazon Music, Amazon Prime Video y Twitch.

Bad Bunny El Rey del Pop con Reggaeton & Dembow 👑🇵🇷 Bad Bunny’s highly anticipated "No Me Quiero Ir de Aquí: Una Más" livestream was the most watched single artist performance on Amazon Music to date, breaking all previous viewership records, marking a historic moment for both… pic.twitter.com/Cq6CrC2h2U — Amazon Music (@amazonmusic) September 21, 2025

Así fue el concierto de Bad Bunny que se convirtió en el más visto de Amazon Prime Video

El concierto de Bad Bunny que se convirtió en el más visto en la historia de Amazon Prime Video, fue bastante especial.

La presentación tuvo sold out, además de que contó con la presentación especial de Marc Anthony -de 57 años de edad- con quien Bad Bunny cantó Preciosa.

Otras personalidades que actuaron con Bad Bunny fueron:

Arcángel, de 39 años de edad

De La Ghetto, de 41 años de edad

RaiNao, de 31 años de edad

Los Pleneros de la Cresta

Jowell y Randy

Chuwi

Cabe señalar que a nivel económico, el concierto de Bad Bunny contó con ganancias de más de 6 mil millones de pesos .

Además, significó el lanzamiento de una iniciativa integran entre Amazon y Bad Bunny para apoyar tanto la economía y educación de Puerto Rico.