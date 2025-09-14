América recibe a Chivas en el Estadio Azulcrema en el partido más importante de la Jornada 8 de este Apertura 2025. Aquí puede seguir en vivo todas las acciones del partido.

Si bien, Chivas no llega de la mejor forma, todo puede pasar en un Clásico, por lo que América no debería confiarse en absoluto. Eso sí, las Águilas se encuentran en un gran momento.

Aunque no todo es lo parece, la realidad es que los de Milito han padecido una mala racha de suerte. Es decir, varios de sus partidos no los debió perder, pero esto no es de justicia.

Como sea, este Clásico Nacional dará inicio a las 21:15 hrs, tiempo del centro de México. El saldo hasta el momento son 220 choques entre estos dos cuadros sin tomar en cuenta amistosos y de ellos, las Águilas ganaron 82, Guadalajara se llevó 68 y empataron 70 veces.

América vs Chivas: Alineaciones confirmadas

Alineación América: L. Malagón, I. Reyes, C. Borja, I. Lichnovsky, S. Cáceres, Á. Fidalgo, A. Zendejas, E. Sánchez, D. Espinoza, R. Aguirre y A. Saint-Maximin.

La presencia Águila haciéndose sentir 😤🔝 pic.twitter.com/zCAI3rRlfy — Club América (@ClubAmerica) September 14, 2025

Alineación Chivas: R. Rangel, M. Tapias, B. González, D. Campillo, M. Gómez, C. Cowell, E. Álvarez, E. Gutiérrez, L. Romo, F. González y R. Alvarado.

🇦🇹 ¡AQUÍ EL XI INICIAL DEL REBAÑO SAGRADO QUE LUCHARÁ POR #ELCLÁSICODEMÉXICO! 🇦🇹



¡UNIDOS Y FUERTES DESDE EL PRIMER MINUTO HASTA EL FINAL! 👊🏻#ApuestaPorElRebaño en @calientesports 🔥👉🏻 https://t.co/lW6iHG9fOk pic.twitter.com/pgLPwDzg33 — CHIVAS (@Chivas) September 14, 2025

América vs Chivas: Probables alineaciones

América: Luis Ángel Malagón, Dagoberto Espinoza, Israel Reyes, Ramón Juárez, Cristian Borja; Álvaro Fidalgo, Erick Sánchez; Alejandro Zendejas, Brian Rodríguez, Henry Martín, Rodrigo Aguirre.

Chivas: Raúl Rangel, Diego Campillo, Gilberto Sepúlveda, Miguel Tapias; Luis Romo, Erick Gutiérrez, Roberto Alvarado, Bryan González; Santiago Sandoval, Armando González, Efraín Álvarez.