Un bombazo podría cimbrar NBA. Y es que LeBron James podría tomar una decisión importante para lo que resta de su carrera, misma que podría seguir lejos de Lakers en caso de que el basquetbolista considere que ganar su quinto anillo no sería viable en Los Ángeles, ciudad a la que ya le entregó un título en años anteriores.

Según la información del periodista especializado en la NBA, Dave McMenamin, mientras se encuentra fuera de actividad a causa de una lesión, LeBron James observará con lujo de detalle a los Lakers y en caso de que detecte que el nivel que exhiben sobre la duela no es aceptable, no dudará en buscar su salida del equipo para ir a otro donde ganar su quinto anillo sea algo verdaderamente posible.

Será un periodo de tres a cuatro semanas lo que tarde en recuperarse LeBron James por un problema en la ciática y en ese periodo, observará el rendimiento de los Lakers para saber si se queda o si, en plena temporada, busca un traspaso a otra escuadra que le garantice una posibilidad real de llegar a las finales.

El plan de LeBron James con Lakers

En ese mismo sentido, el ya mencionado periodista señaló que hay diferentes escenarios delante de LeBron James para definir su futuro con Lakers; el primero es retirarse con esta franquicia al terminar la temporada, la otra posibilidad es renovar con el equipo el año entrante y finalmente, irse a otro equipo como agente libre o bien, pedir un traspaso a Los Ángeles antes de febrero del 2026.

De momento, la decisión por parte de LeBron James no está tomada y sigue como parte de los Lakers. Por ahora, su prioridad es recuperarse de la lesión que lo dejará sin actividad en el arranque de la NBA y al mismo tiempo, evaluar si su actual equipo en verdad puede darle garantías de pelear por el campeonato.

Es importante resaltar que, de entrada, Lakers parte como uno de los equipos favoritos debido a la presencia de Luka Dončić y jugadores de un nivel destacado, por lo que, en caso de empezar con un arranque positivo en la NBA, LeBron James podría apuntar a quedarse.

El susto de LeBron James a la NBA

Cabe resaltar que hace apenas unos días, LeBron James le dio un gran susto a la NBA debido a que avisó que daría un anuncio importante mediante sus plataformas de redes sociales, algo que nadie esperaba.

Al final, la NBA respiró tranquila toda vez que una de sus estrellas como LeBron James, formó parte una campaña publicitaria de una bebida alcohólica, situación que incluso molestó a algunos aficionados que esperaban que el basquetbolista compartiera algo sobre su carrera.

De tal forma, LeBron James quiere hacer un último intento por sumar un quinto anillo a su trayectoria y parece que le importa poco si lo hace con Lakers o en otro equipo.