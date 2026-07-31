Rommel Pacheco, director de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) ha presumido la actuación de los atletas mexicanos en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo 2026, tras compartir el medallero.
Medallero de Santo Domingo 2026 que precisamente la delegación mexicana encabezada la lista con 181 medallas ganadas hasta ahora:
- Oro: 80
- Plata: 57
- Bronce: 44
- Total: 181
“Liderar no es casualidad, es el resultado del trabajo de cada atleta. México sigue dominando el medallero en Santo Domingo 2026”.Rommel Pacheco, director de la Conade
Así como Rommel Pacheco alentó a los atletas a seguir esforzándose para lograr aún más en Santo Domingo 2026 “ahora el desafío es claro: mantener el ritmo, seguir sumando triunfos y cerrar una actuación para la historia”.
Así va el medallero en Santo Domingo 2026
En la cuesta de los juego de Santo Domingo 2026 que concluyen el próximo sábado 8 de agosto de 2026, para México las disciplinas con las que ha logrado sus 181 medallas son:
- Aguas abiertas
- Atletismo
- Bádminton
- Balonmano
- Basquetbol
- Boliche
- Boxeo
- Canotaje
- Ciclismo de montaña
- Ciclismo de pista
- Ciclismo de ruta
- Clavados
- Ecuestre (adiestramiento)
- Esgrima
- Futbol
- Gimnasia artística
- Gimnasia rítmica
- Hockey sobre césped
- Judo
- Karate
- Levantamiento de pesas
- Lucha
- Natación
- Patinaje artístico
- Patinaje de velocidad
- Raquetbol
- Remo
- Softbol
- Surf
- Taekwondo
- Tenis
- Tiro con arco
- Tiro deportivo
- Tiro con escopeta
- Triatlón
- Vela
- Voleibol de playa
- Voleibol de sala
- Waterpolo
- Esquí acuático
- Ajedrez
- Golf
- Rugby 7
Mientras que después de México con sus 181 medallas en Santo Domingo 2026, le siguen en el medallero: Colombia con 118 y Cuba con 57.