Rommel Pacheco, director de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) ha presumido la actuación de los atletas mexicanos en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo 2026, tras compartir el medallero.

Medallero de Santo Domingo 2026 que precisamente la delegación mexicana encabezada la lista con 181 medallas ganadas hasta ahora:

Oro: 80

Plata: 57

Bronce: 44

Total: 181

“Liderar no es casualidad, es el resultado del trabajo de cada atleta. México sigue dominando el medallero en Santo Domingo 2026”. Rommel Pacheco, director de la Conade

Así como Rommel Pacheco alentó a los atletas a seguir esforzándose para lograr aún más en Santo Domingo 2026 “ahora el desafío es claro: mantener el ritmo, seguir sumando triunfos y cerrar una actuación para la historia”.

Liderar no es casualidad, es el resultado del trabajo de cada atleta.



🇲🇽 México sigue dominando el medallero en #SantoDomingo2026 y ahora el desafío es claro: mantener el ritmo, seguir sumando triunfos y cerrar una actuación para la historia. #MexicanosAlSonoroRugir pic.twitter.com/8AmQk2Fesy — Rommel Pacheco (@Rommel_Pacheco) July 31, 2026

Así va el medallero en Santo Domingo 2026

En la cuesta de los juego de Santo Domingo 2026 que concluyen el próximo sábado 8 de agosto de 2026, para México las disciplinas con las que ha logrado sus 181 medallas son:

Aguas abiertas

Atletismo

Bádminton

Balonmano

Basquetbol

Boliche

Boxeo

Canotaje

Ciclismo de montaña

Ciclismo de pista

Ciclismo de ruta

Clavados

Ecuestre (adiestramiento)

Esgrima

Futbol

Gimnasia artística

Gimnasia rítmica

Hockey sobre césped

Judo

Karate

Levantamiento de pesas

Lucha

Natación

Patinaje artístico

Patinaje de velocidad

Raquetbol

Remo

Softbol

Surf

Taekwondo

Tenis

Tiro con arco

Tiro deportivo

Tiro con escopeta

Triatlón

Vela

Voleibol de playa

Voleibol de sala

Waterpolo

Esquí acuático

Ajedrez

Golf

Rugby 7

Mientras que después de México con sus 181 medallas en Santo Domingo 2026, le siguen en el medallero: Colombia con 118 y Cuba con 57.