Coca‑Cola celebrará sus 100 años en México con una campaña histórica protagonizada por Luis Miguel, bajo el concepto “Nuestra fórmula es siempre juntos”.

“Celebrar los 100 años de Coca-Cola en el país tiene un significado muy profundo para mí, una relación llena de música, recuerdos y momentos mágicos”. Luis Miguel

La iniciativa busca conectar la nostalgia de la emblemática campaña “Vive la sensación” de 1991 con el presente, resaltando la trayectoria de Luis Miguel y Coca-Cola en la vida de los mexicanos.

Además de su carga emocional, la Industria Mexicana de Coca‑Cola destacó su impacto económico, con más de 100 mil empleos directos y presencia en 1.2 millones de tienditas.

Luis Miguel y Coca-Cola celebran encuentro histórico

La colaboración con Coca-Cola representa un reencuentro histórico, ya que hace 35 años, en 1991, Luis Miguel fue la voz e imagen de la emblemática campaña “Vive la sensación”, la cual marcó a toda una época.

Con esta nueva alianza, se busca conectar la nostalgia de aquel entonces con el presente, reafirmando la trayectoria tanto del artista como de la marca en la vida de las familias mexicanas.

Al respecto, Luis Miguel manifestó que esta relación de tres décadas con la marca tiene un significado profundo para él: “Celebrar los 100 años de Coca-Cola en el país tiene un significado muy profundo para mí, una relación llena de música, recuerdos y momentos mágicos”.

Por su parte, Carmen Méndez, vicepresidenta de Frontline Marketing de The Coca-Cola Company México, destacó que esta campaña es un reconocimiento a los millones de personas que han integrado a Coca-Cola en sus encuentros cotidianos.

Luis Miguel vuelve con Coca-Cola y revive uno de sus comerciales más recordados (Especial)

Industria Mexicana de Coca-Cola genera 100 mil empleos directos

Además de la carga emocional, se resaltó el impacto de la Industria Mexicana de Coca-Cola (IMCC) en el desarrollo nacional, señalando que actualmente respalda más de 100 mil empleos directos y 1.6 millones de empleos indirectos, con presencia en más de 1.2 millones de tienditas y puestos en todo México.