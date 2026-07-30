Te contamos quiénes son los dueños de Crumbl Cookies. Aquí la historia de éxito de Jason McGowan y Sawyer Hemsley.

Una de las cadenas de panadería más importantes en la actualidad es Crumbl Cookies. Sus galletas se han consolidado entre el gusto del público que abarrota sus tiendas en todo el mundo.

Esta es la historia de éxito de Jason McGowan y Sawyer Hemsley, dueños de Crumbl Cookies

La compañía Crumbl Cookies fue creada en 2017 por los primos Jason McGowan y Sawyer Hemsley, quienes buscaban hornear la “galleta de chispas de chocolate perfecta”.

El proyecto nació cuando Hemsley Sawyer vio publicidad de DoorDash, plataforma digital de entrega de comida a domicilio, en la Universidad de Utah.

Previo a lanzar Crumbl Cookies, Jason McGowan y Sawyer Hemsley realizaron algunas inversiones juntos, las cuales fracasaron.

Jason McGowan y Sawyer Hemsley, dueños de Crumbl Cookies (Especial)

Tras experimentar y crear la receta de la Crumbl Milk Chocolate Chip, los fundadores abrieron su primer local en Logan, Utah, Estados Unidos.

El secreto detrás de Crumbl Cookies tanto está en su promoción en TikTok como en sus icónicas cajas rosas que desarrollaron en 2018 para darle un toque diferencial a su marca.

La estrategia de rotación semana de sabores de Crumbl Cookies también ha ayudado para el crecimiento de la franquicia.

Actualmente, la empresa presume vender más de 1 millones de postres al día y contar con 1,071 ubicaciones en todo el mundo.

Convirtiéndose en la empresa de galletas con más crecimiento en los Estados Unidos.