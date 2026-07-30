Alexandra Herrera se consagró campeona en la modalidad de singles femenil de ráquetbol en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, para darle la medalla de oro a México.

La raquetbolista mexicana Alexandra Herrera venció en la final de singles individual a la guatemalteca Gabriela Martínez.

Alexandra Herrera le dio medalla de oro a México (@conade)

Así ganó Alexandra Herrera la medalla de oro de ráquetbol en Santo Domingo 2026

Alexandra Herrera se mostró dominante durante todo el partido por la medalla de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, y se llevó la victoria en tres sets consecutivos.

Los parciales que le dieron el triunfo a la raquetbolista mexicana fueron de 11-6, 12-10 y 11-9, para sellar el triunfo y la conquista del oro por 3-0.

Alexandra Herrera ganó de manera contundente la final del ráquetbol (Adrian Macias / MEXSPORT)

Alexandra Herrera va por otra medalla de oro de ráquetbol en Santo Domingo 2026

Después de ganar la medalla de oro individual en el ráquetbol de Santo Domingo 2026, Alexandra Herrera va por otra presea en la final de dobles junto a su compatriota Montserrat Mejía.

Alexandra Herrera Ávalos es una deportista de la Universidad Autónoma de Nuevo León con una gran trayectoria.

Herrera ha sido campeona mundial de ráquetbol juvenil en singles y dobles en el 2008, 2011, 2013 y 2014.