Isaac del Toro se convirtió en una de las más grandes revelaciones del deporte mexicano en este año 2025 y ha firmado hasta el momento una impresionante temporada en el ciclismo internacional, lo cual le ha valido para estar nominado al premio Velo d’Or (Bici de oro) que otorga la revista Vélo Magazine para reconocer al mejor ciclista del mundo.

Isaac del Toro está dentro de la lista de 10 finalistas para llevarse el mencionado premio que lo acreditaría como el mejor ciclista del 2025 tras una temporada donde ha destacado en las diferentes competencias en las que ha participado y ha generado un impacto en general dentro del mundo del ciclismo.

Isaac del Toro competirá por el Velo d’Or que entrega Vélo Magazine con otros ciclistas de la talla de Tadej Pogačar, Remco Evenepoel, Mads Pedersen, Jonas Vingegaard, entre otros. Será el próximo 5 de diciembre cuando se confirme al ganador y por ende, al considerado mejor ciclista del mundo en el 2025.

Isaac del Toro correrá en México

En medio de las buenas noticias que han venido de la mano de Isaac del Toro, resalta el hecho de que este mismo año, correrá en México. Fue el propio equipo del “Torito” el que se encargó de confirmar la competencia en la que el ciclista participará para concluir con las actividades de este 2025.

Se pensó que, con su participación en Andorra, UAE Team Emirates-XRG habría dado cerrojazo final a sus carreras de este año; sin embargo, ellos mismos confirmaron que Isaac del Toro correrá en México, esto en el Campeonato Nacional de Baja California.

Isaac del Toro se presentará en Ensenada en una prueba contrarreloj individual en la categoría masculino elite, esto el jueves 23 de octubre, mientras que el sábado 25 de este mes estará dentro de la ruta individual.

Isaac del Toro se emociona por correr en México

Respecto al hecho de correr en México y particularmente en su ciudad natal, Isaac del Toro se dijo emocionado por esta oportunidad, la cual vio como el broche de oro a una temporada de ensueño para él.

“Correr el Campeonato Mexicano en mi ciudad natal, es realmente especial para mí. Es la manera perfecta de cerrar la temporada, rodeado de mi familia, amigos y la afición que me ha apoyado desde el principio. Serán unos días muy especiales y espero que toda la comunidad ciclista mexicana pueda involucrarse y disfrutar de este fin de semana celebrando el ciclismo”, declaró Isaac del Toro sobre correr en México.

De tal forma, Isaac del Toro le pondrá la cereza en el pastel a una temporada inolvidable para él y los aficionados al ciclismo. El cierre de año en México y la posibilidad de terminar el año como el mejor ciclista del mundo son reflejo del gran trabajo hecho por él.