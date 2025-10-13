Isaac del Toro no tiene techo, ya se encuentra dentro del Top-3 del ranking mundial de ciclismo que lo mide la UCI. Este 2025 ha tenido un ascenso como nunca antes visto en este deporte.

Y es que en enero del 2025, Isaac del Toro estaba muy abajo del ranking, apenas era Top-60. En tan solo unos meses, dio un golpe sobre la mesa y se puso como la promesa más grande del ciclismo.

Mejor dicho, dejó de ser una promesa para convertirse en una realidad. Para eso tuvo que ganar y ganar, solo estuvo en una Gran Vuelta (Giro de Italia), pero fue en las Clásicas y en el Mundial en dónde demostró su valía.

Semana a semana, dejaba atrás nombres en esta clasificación como: Pedersen, Evenepoel, Joao Almeida, Van Aert Wout, Juan Ayuso, entre muchos otros.

Orgullo mexicano: Isaac del Toro entra al Top-3 del ranking mundial de ciclismo

Parecía que Isaac del Toro iba a cerrar el 2025 siendo cuarto lugar del ranking mundial de ciclismo que lo mide la UCI (Unión Ciclista Internacional). Pero este lunes 13 de octubre subió un escalón más.

Ahora, Isaac del Toro se encuentra en tercer puesto con 5314 puntos, a muy pocos de alcanzar a Jonas Vingegaard que tiene 5944 unidades.

Es importante decir que el mexicano no ha dejado de subir en la clasificación, pero puede que se haya topado con un muro muy importante. El primer puesto lo tiene el que es considerado por varios como el mejor de la historia: Tadej Pogacar.

En segundo se encuentra Jonas Vingegaard, dos veces ganador del Tour de Francia y campeón actual de la Vuelta a España.

Hasta este momento, Del Toro todavía no se enfrenta en el cemento a estos dos monstruos juntos, pero en el 2026 todo puede pasar.

Orgullo mexicano: Isaac del Toro entra al Top-3 del ranking mundial de ciclismo (Especial)

2025: El año en que el mundo del ciclismo conoció a Isaac del Toro

El 1 de enero del 2025, Isaac del Toro se encontraba en el lugar 57 del ranking mundial de la UCI. Es decir, escaló 54 lugares en 10 meses.

Todo esto se debe a que Isaac del Toro ganó 9 Clásicas, terminó en segundo lugar del Giro de Italia, y séptimo del Mundial de Ciclismo.

En este último, se vio un enfrentamiento del mexicano contra Pogacar, y el serbio lo dejó con facilidad, como lo hace con cualquier rival que enfrenta.

Palmarés de Isaac del Toro en 2025: