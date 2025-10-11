Este sábado 11 de octubre, Isaac del Toro compitió en la “Clásica de las Hojas Caídas”, el Giro de Lombardia, una de las pruebas más prestigiosas y exigentes del calendario.

Con 238 kilómetros entre Como y Bérgamo y 4 mil 400 metros de desnivel acumulado, la carrera del Giro de Lombardia puso a prueba la resistencia y la estrategia de los mejores del pelotón.

El ganador del Giro de Lombardia fue Tadej Pojacar, detrás de él Evenpoel, en tercero Storer, cuarto Simmons y en el quinto sitio se ubicó el mexicano Isaac del Toro.

¡GANÓ TADEJ! ¡GANÓ POGACAR! 🏆🔝🚴‍♂️



El ciclista esloveno de @TeamEmiratesUAE conquista el #IlLombardia2025, su quinta victoria consecutiva en este terreno, su décimo monumento pic.twitter.com/MJNIc6dmWq — Claro Sports (@ClaroSports) October 11, 2025

