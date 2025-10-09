Isaac del Toro logró imponerse este jueves en la edición 109 del Gran Piemonte tras una brillante actuación en los últimos 20 kilómetros del recorrido.

La carrera del Gran Piemonte en la que participó Isaac del Toro se rompió muy rápido con una fuga de siete corredores que se destacó tras numerosos ataques en los primeros compases, entre ellos, Jan Tratnik, Matteo Trentin y Odd Christian Eiking, quienes buscaron sorprender al pelotón en un terreno que incitaba a la aventura.

El ciclista mexicano Isaac del Toro suma con ello, su victoria número 18 como profesional con solo 21 años de edad y sucede en el palmarés al estadounidense Neilson Powless, por lo que se pone a la par junto a corredores como Iván García Cortina, Egan Bernal o Andrea Bagioli.

Los relevos de Pavel Sivakov y los intentos de aceleración de Filippo Ganna y Egan Bernal provocaron una notable reorganización en el pelotón durante el Gran Piemonte, mismo que aprovechó Isaac del Toro para atacar al grupo perseguidor y posteriormente lanzándose en solitario.

Del Toro takes #GranPiemonte! 🐂🥇



With another incredible display in Italy, @ISAACDELTOROx1 becomes the first Mexican to win @GranPiemonte 🇲🇽



Isaac made up a 40-second deficit on the final climb and went solo with 17.6km to ride. He could not be stopped!



Incredible, Isaac! 🔥… pic.twitter.com/mISE82efOp — @UAE-TeamEmirates (@TeamEmiratesUAE) October 9, 2025

Isaac del Toro mantuvo un gran ritmo en el Gran Piemonte que ni Neilson Powless, Edoardo Zambanini y su compañero Marc Hirschi pudieron seguirle el ritmo, mismo que consolidó su ventaja para la parte final de la carrera.

El ciclista mexicano sumó su decimoquinta victoria de la temporada. Hizo un tiempo de 4 horas con 08:24 minutos en los 179 kilómetros del recorrido. Marc Hirschi y Bauke Mollema completaron el podio de la competencia.

¿Qué sigue para Isaac del Toro?

Tras ganar el Gran Piemonte en Italia, Isaac del Toro deberá prepararse para la próxima competencia del ciclismo.

Será el próximo sábado cuando Isaac del Toro compita en el Giro de Lombardia, considerada la última de las cinco clásicas del ciclismo, el cuál se llevará a cabo el próximo sábado.