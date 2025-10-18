Isaac del Toro volvió a la bicicleta hoy 18 de octubre para tomar parte del Critérium de La Nucía; te contamos cómo le fue al ciclista mexicano.

El ciclista mexicano Isaac del Toro fue la gran atracción del Critérium de La Nucía, al participar en la prueba de eliminación y competir contra Miguel Fuster, hexacampeón de rallys.

Isaac del Toro hoy: ¿Cómo le fue al ciclista mexicano en el Critérium de La Nucía?

Tras el duelo entre las parejas formadas por Héctor Álvarez-Samuel Sánchez e Isaac del Toro-Perico Delgado, y la prueba de puntuación, llegó uno de los momentos más vibrantes del Critérium de La Nucía, en el que destacó el mexicano.

Se trató de los tres duelos entre ciclistas y coches de rally, y aunque Miguel Fuster se llevó todas las victorias, Perico Delgado, Isaac del Toro y Samuel Sánchez dieron una gran batalla.

El gran cierre de Isaac del Toro en el Critérium de La Nucía

El Critérium de La Nucía cerró con la prueba de eliminación en la que los ciclistas dieron todo en cada vuelta, e Isaac del Toro fue el vencedor final frente al joven Héctor Álvarez.

Isaac del Toro fue superando rivales hasta jugarse la victoria con Héctor Álvarez, al que derrotó en la última vuelta.

Estos fueron los distintos ganadores en el Critérium de La Nucía:

Duelo Élite-Leyendas: Samuel Sánchez-Héctor Álvarez

Prueba de Puntuación: Dylan Van Baarle

El Duelo (coche vs ciclista): Miguel Fuster

Eliminación: Isaac del Toro, Héctor Álvarez y Jaume Guardeño

¿Cuándo vuelve a correr Isaac del Toro?

Isaac del Toro, ciclista mexicano del UAE Team Emirates, competirá el domingo 19 de octubre en el Andorra Cycling Masters.

Con 16 triunfos en su temporada, Isaac del Toro se ha confirmado como una figura en el ciclismo internacional, capaz de competir con los mejores del mundo.

El Andorra Cycling Masters, en el que estará Isaac del Toro se correrá a partir de la 1 de la mañana, tiempo del centro de México.

Hasta el momento de realizar esta nota no había transmisión confirmada del Andorra Cycling Masters, en el que el ciclista mexicano Isaac del Toro será protagonista.