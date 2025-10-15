Se acaban los adjetivos para hablar de Isaac del Toro, el ciclista mexicano cerró una temporada de locura, pues se consagró en el Giro del Veneto 2025 y sumó su victoria número 16 en el año.

Isaac del Toro se convirtió en el primer latinoamericano en conquistar el Giro del Venero, en su edición número 88.

Isaac del Toro ha triunfado en cinco países diferentes, siendo Italia su sede favorita, con seis triunfos en la temporada, ocho en su carrera.

El equipo del mexicano, UAE Team Emirates realizó una estrategia contundente en el que sus compañeros lo apoyaron para que Del Toro hiciera la fuga en los últimos kilómetros para sacar una gran ventaja respecto a sus más cercanos perseguidores.

Triunfo contundente de Isaac del Toro en el Giro del Veneto 2025

El mexicano Isaac del Toro protagonizó una vibrante victoria en el Giro del Veneto 2025, el mexicano realizó su ataque contundente en la subida final y se fue en solitario a 10.7 km de la meta.

💃🏻🇲🇽 Isaac del Toro, despedida ¡𝐲 𝐨𝐥𝐞́!



La megaestrella mexicana logra su 16ª -y última- victoria de 2025 en el #GirodelVeneto y mantiene vivo el sueño de UAE de alcanzar las 💯



La última carrera de Isaac del Toro en la temporada 2025 con UAE Team Emirates

Con solo 21 años de edad, Isaac del Toro colocó el nombre de México en lo más alto luego de una temporada de ensueño en la que alcanzó 16 victorias.

La última carrera para Isaac del Toro en la temporada fue el Giro de Veneto 2025, en la cual el ciclista mexicano finalizó en lo más alto del podio.

Del Toro cerró el año en el país que tantas glorias le dio. El mexicano fue subcampeón del Giro de Italia y ganó seis carreras.

“Es especial terminar mi temporada aquí en Véneto. Ha sido un año largo con mucho aprendizaje y grandes experiencias, y estoy orgulloso del progreso que hemos logrado como equipo”, señaló el mexicano en declaraciones compartidas por su equipo, UAE Team Emirates.

“El ambiente aquí en Italia siempre es increíble, y quiero dar lo mejor de mí por última vez antes de tomarme un buen descanso. Estoy muy motivado para cerrar la temporada con buen pie y mantener este impulso el año que viene”, agregó Isaac previo a la carrera.