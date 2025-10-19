Isaac del Toro volvió a la bicicleta hoy 19 de octubre para tomar parte de la Andorra Cycling Masters 2025; te contamos cómo le fue al ciclista mexicano.

El ciclista mexicano Isaac del Toro tuvo una gran actuación en la Andorra Cycling Masters 2025, dando una muestra más de su gran calidad como ciclista profesional

Isaac del Toro hoy: Así fue la Andorra Cycling Masters 2025

La Andorra Cycling Masters 2025 fue el escenario donde hoy 19 de octubre cuatro de los mejores corredores del planeta, Primoz Roglic, Tadej Pogacar, Jonas Vingegaard e Isaac del Toro, ofrecieron una gran espectáculo.

La primera edición de la Andorra Cycling Masters 2025 incluyó dos pruebas, una montaña mítica y un circuito urbano que reunieron a miles de aficionados.

Primoz Roglic, se llevó el título honorífico de Maestro del año gracias a su victoria en la cronoescalada matinal al Coll de la Gallina, y su segundo puesto en el critérium vespertino.

Isaac del Toro llegó tercero en la cronoescalada, pero se recuperó más tarde en el circuito urbano de la Andorra Cycling Masters.

Isaac del Toro se lleva el circuito urbano de la Andorra Cycling Masters

Isaac del Toro terminó como segundo en la general de la Andorra Cycling Masters 2025, luego de ganar el circuito urbano, imponiéndose a Primoz Roglic en un ajustadísimo sprint por las calles del centro de Andorra.

Clasificación final de la Andorra Cycling Masters 2025

Primoz Roglic (Eslovenia – Red Bull) | 55 puntos Isaac del Toro (México – UAE) | 51 puntos Tadej Pogacar (Eslovenia – UAE) | 42 puntos Jonas Vingegaard (Dinamarca – Visma) | 36 puntos

Isaac del Toro has WON the Andorran Cycling Master Critérium 🤯🤯🤯



Ahead of Roglic, Pogacar & Vingegaard 😱😱 CRAZY performance 👏🇲🇽🇲🇽🇲🇽



(Acting like the race isn’t fixed😂) pic.twitter.com/PI80V28nHc — Fan Club Isaac del Toro 🐂🇲🇽 (@ToritoFanClub) October 19, 2025

Isaac del Toro aparecerá en el documental de la Andorra Cycling Masters 2025

La Andorra Cycling Masters en la que compitió Isaac del Toro, surgió con el objetivo de unir espectáculo, deporte y entretenimiento audiovisual.

Impulsada por Andorra Turisme, Wakai e IPG Mediabrands, la Andorra Cycling Masters 2025, fue escenario para la grabación de un documental sobre el evento.

El documental de la Andorra Cycling Masters 2025, mostrará la rivalidad deportiva de las grandes estrellas del ciclismo, así como su faceta más humana y desconocida. El estreno está previsto antes de finales de año en plataformas.