Isaac del Toro ha redondeado una temporada de ensueño y no deja de pedalear. De regreso en México, será parte del Campeonato Nacional de Ciclismo de Ruta 2025; te decimos cuándo y cómo verlo.

El equipo UAE Team Emirates-XRG confirmó que su integrante, el mexicano Isaac del Toro, competirá en el Campeonato Nacional de Ciclismo de Ruta 2025, que se realizará en Baja California.

¿Cuándo ver a Isaac del Toro en el Campeonato Nacional de Ciclismo de Ruta 2025?

Isaac del Toro, ciclista del UAE Team Emirates, competirá el jueves 23 de octubre en la prueba contarreloj, en la primera de dos apariciones del mexicano en el Campeonato Nacional de Ciclismo de Ruta 2025.

¿Dónde ver a Isaac del Toro en el Campeonato Nacional de Ciclismo de Ruta 2025?

El Campeonato Mundial de Ciclismo de Ruta 2025, en el que estará Isaac del Toro inicia el jueves 23 de octubre en Ensenada, Baja California, tierra natal del mexicano, con la carrera de prueba contrarreloj.

Hasta el momento no está confirmada la señal por la que será transmitida la prueba contrarreloj del Campeonato Mundial de Ciclismo de Ruta 2025.

Evento: Campeonato Mundial de Ciclismo de Ruta 2025

Prueba: Contrarreloj

Fecha: Jueves 23 de octubre de 2025

Horario: Por confirmar

Sede: Ensenada, Baja California

Transmisión: Por confirmar

Isaac del Toro será la gran atracción de Campeonato Nacional de Cicclismo de Ruta 2025

Isaac del Toro compitió en su primer Campeonato Nacional Juvenil Mexicano a la edad de 14 años, y está listo para volver a una prueba local cuando participe en la contrarreloj individual y en la carrera de ruta.

El Campeonato Nacional Mexicano de Ciclismo 2025 será organizado por la nueva Unión Mexicana de Ciclismo y contará con el apoyo de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE).

Las carreras han sido certificadas por la Unión Ciclista Internacional (UCI) y ofrecen al UAE Team Emirates-XRG una última oportunidad de sumar 95 victorias a su cuenta de la campaña.

“Correr el Campeonato Mexicano en mi ciudad natal este fin de semana es realmente especial para mí. Es la manera perfecta de cerrar la temporada”, compartió Isaac del Toro.

Isaac del Toro sumó 16 victorias en la temporada 2025 de ciclismo, incluyendo su primera victoria de etapa en un Gran Tour en el Giro de Italia.

¡Hoy amanecimos con buenas noticias! 🇲🇽✨



Isaac del Toro confirma su participación en el Campeonato Nacional de Ciclismo. 🚴🏻‍♀️



Nos llena de orgullo ver tanto talento mexicano rodando juntos.



📍 Ensenada, Baja California

🗓️ Contrarreloj – 23 de octubre

🗓️ Ruta – 25 de octubre pic.twitter.com/XleYAxJkQU — CONADE (@conadeoficial) October 22, 2025

¿Cuándo y en qué otra prueba del Campeonato Nacional de Ciclismo de Ruta competirá Isaac del Toro?

El calendario oficial del Campeonato Nacional de Ciclismo de Ruta 2025 contempla las pruebas contrarreloj, las categorías juveniles y la prueba de ruta élite, y en dos de ellas correrá Isaac del Toro.

Además de la prueba contrarreloj, Isaac del Toro competirá en la prueba de ruta élite con la que cerrará el evento, el sábado 25 de octubre.