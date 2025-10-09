Isaac de Toro vive un 2025 de ensueño con grandes victorias sobre su bicicleta; te contamos cuántos triunfos lleva el ciclista mexicano en lo que va del año.

El triunfo más reciente de Isaac del Toro llegó en el Gran Piemonte en Italia, su país favorito en cuanto a victorias se trata en el 2025.

Isaac del Toro vive un 2025 de ensueño: ¿Cuántos triunfos tiene en lo que va del año?

Con la victoria en la Gran Piemonte, conseguida el jueves 9 de octubre, Isaac del Toro llegó a 15 triunfos en la temporada del 2025, cifra que aún podría aumentar.

La cuenta de triunfos de Isaac del Toro en un 2025 de ensueño, inició en la carrera Milano-Torino, en marzo paasado, a la que se han sumado 14 éxitos más para el ciclista mexicano.

Esta es la lista de triunfos de Isaac del Toro en lo que va del 2025:

Milano-Torino Giro d’Italia | Etapa 17 Vuelta a Austria | Etapa 2 Vuelta a Austria | Etapa 3 Vuelta a Austria | Etapa 4 Vuelta a Austria Classica Terres de l’Ebre Circuito de Getxo Vuelta a Burgos GP Industria & Artigianato Giro dell’Emilia 2025 Giro della Toscana Coppa Sabatini Trofeo Matteotti Gran Piemonte

Así fue el inicio del año de ensueño de Isaac del Toro sobre su bicicleta

Isaac del Toro se hizo del triunfo en la Milano-Torino, el 19 de marzo de 2025, con un tiempo de 3 horas, 56 minutos y 59 segundos, superando al británico Ben Tulett.

Esa fue la primera de 15 victorias de Isaac del Toro, quien ha hecho de territorio italiano su favorito apra conseguir triundos en el 2025.

Isaac del Toro brilló en el Giro de Italia 2025

Después de ganar la Milano-Torino, Isaac del Toro se alistó para enfrentar el Giro de Italia 2025, competencia en la que ganó la Etapa 17 y se quedó muy cerca de ser el mejor de la competencia.

El siguiente triunfo de Isaac del Toro llegó en la Vuelta de Austria, evento en el que ganó tres etapas para quedarse con el primer lugar al final del mismo.

Así se fueron sumando uno a uno los triunfos de Isaac del Toro en el 2025, el más reciente en la Gran Piemonte, el jueves 9 de octubre.

¿Cuándo vuelve a correr Isaac del Toro en busca de su triunfo 16 del 2025?

El sábado 11 de octubre, Isaac del Toro va por el triunfo en el Giro de Lombardía, y la plataforma Claro Sports transmitirá la competencia.

Habrá que desvelarse para ver a Isaac del Toro en el Giro de Lombardía, pues arrancará a las 2:30 horas, tiempo del centro de México.