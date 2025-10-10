Chivas ha ligado tres victorias en la Liga MX y se ha puesto en camino a la calificación directa a la Liguilla; en esta nota te detallamos el calendario y rivales del Rebaño en el final del torneo.

Tras 12 jornadas disputadas en la Liga MX, Chivas ocupa el noveno lugar del torneo de Apertura 2025, tres puntos abajo de Tijuana, equipo dueño del último boleto de calificación directa en este momento.

Calendario Chivas: Rivales del Rebaño en busca del pase directo a la Liguilla de Liga MX

Chivas no puede darse el lujo de perder muchos puntos de lo que le faltan por disputar, si es que quiere lograr el pase directo a la Liguilla del Apertura 2025.

En la Jornada 13 del calendario de la Liga MX, luego del parón por la Fecha FIFA, Chivas recibe a Mazatlán en un partido vital en las aspiraciones del Rebaño para calificar de manera directa a Liguilla.

Chivas vs Mazatlán | Jornada 13 | Sábado 18 de octubre

Los rivales “a modo” de Chivas para buscar el pase directo a la Liguilla de la Liga MX

Chivas tendrá tres rivales menos complicados en las siguientes jornadas del calendario de la Liga MX, por lo que podría acercarse a la calificación a Liguilla.

Querétaro, Atlas y Pachuca, serán los tres rivales de Chivas en las jornadas 14, 15 y 16, respectivamente, equipos a los que puede derrotar.

Querétaro vs Chivas | Jornada 14 | Miércoles 22 de octubre

Chivas vs Atlas | Jornada 15 | Sábado 25 de octubre

Pachuca vs Chivas | Jornada 16 | Domingo 2 de noviembre

Cierre peligroso para Chivas en busca del pase directo a la Liguilla de la Liga MX

Chivas podría llegar con grandes posibilidades de lograr el pase directo a la Liguilla en la Jornada 17 de la Liga MX, fecha en el calendario del Apertura 2025 en la que recibirá a Rayados.

En la última jornada de la Liga MX, Chivas y Rayados pelearán por objetivos distintos, pero su duelo promete tener sabor a Liguilla.