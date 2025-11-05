Cruz Azul se encuentra en medio de un gran presente en lo deportivo toda vez que es el líder del torneo Apertura 2025 de la Liga MX, candidato a ganar el campeonato y vigente monarca de la Concacaf Champions Cup; sin embargo, sigue con la asignatura pendiente a nivel institucional de tener un nuevo estadio.

Por ahora, Cruz Azul hace de local en el Estadio Olímpico Universitario, escenario en donde, dicho sea de paso, el periodista Carlos Ponce confirmó que permanecerán durante el primer semestre del 2026 y hasta que termine el Mundial, regresarán al Estadio Azteca, esto mientras construyen su nuevo inmueble.

Respecto a eso, la directiva de Cruz Azul habría ya firmado un nuevo acuerdo para alargar su permanencia en CU durante seis meses más, por lo que el Olímpico seguirá siendo casa de los Cementeros.

¿Dónde estará el nuevo estadio de Cruz Azul?

En Cruz Azul saben que tienen una deuda con sus aficionados y en ese sentido, avanzan en las gestiones para tener un nuevo estadio en el mediano plazo. Al respecto, el mismo periodista reveló que la dirigencia celeste ya tendría tres sedes en carpeta para la construcción de su casa.

En ese sentido, el nuevo estadio de Cruz Azul estaría dentro de la ciudad de México y tienen detectados dos terrenos al sur de la capital, además de otro en una ubicación más céntrica. De tal forma, restaría definir cual de esos lugares será el elegido.

Es importante mencionar que, en el proceso, la directiva de Cruz Azul ha estado en contacto frecuente con el gobierno federal y el de la ciudad de México. Los diálogos sobre este tema han sido positivos y no tendrían problema en tener luz verde para echar a andar su proyecto.

C.U. TIENE NUEVO DUEÑO 🏟💙😎



Tras derrotar al América, Cruz Azul se convirtió en el equipo con la mejor racha invicta como local en la historia del Estadio Olímpico Universitario.



✅️ 23 Partidos sin perder

🐾 22 de Pumas



En solo 10 MESES, Cruz Azul ha superado el récord que…

¿Hasta cuando estará Cruz Azul en el Estadio Azteca?

Es importante mencionar que, una vez que Cruz Azul regrese al Estadio Azteca, permanecerá ahí, como mínimo, por un periodo de dos años, toda vez que tienen un acuerdo firmado con este inmueble.

Cruz Azul hará de local en el Estadio Azteca hasta el 2028 y existe la posibilidad de que ese vínculo se pueda extender en caso de que su nuevo estadio no esté listo para ese año, así que es un tema que la directiva cementara tendrá que resolver.

Mientras tanto, Cruz Azul buscará mantener el Estadio Olímpico Universitario como una fortaleza donde se han hecho casi invencibles y a partir de ahí, ir en busca de la décima.