Antes de la gran final del Mundial 2026 entre Argentina y España, vale recordar que ambas selecciones solo se han enfrentado una vez en la historia de la Copa del Mundo.

El único duelo ocurrió en el Mundial de Inglaterra 1966, dentro del Grupo 2, donde Argentina venció 2-1 a España en el estadio del Aston Villa.

Luis Artime anotó un doblete para la Albiceleste, mientras que José Martínez Sánchez, alias Pirri, descontó para la Roja.

Desde entonces, el historial entre ambos equipos ha sido parejo en partidos amistosos.

Este es el único duelo Argentina vs España en una Copa del Mundo antes de la final del Mundial 2026

El único duelo Argentina vs España ocurrió en 1966 como parte del Grupo 2 en el Mundial organizado en Inglaterra.

En esa ocasión, Argentina venció a España con un marcador de 2-1 en el estadio del Aston Villa.

Lionel Messi, seleccionado de Argentina (Rebecca Blackwell / AP Photo/Rebecca Blackwell)

Los tantos estuvieron a cargo de Luis Artime, quien anotó un doblete por Argentina, y por el lado de la Furia Roja marcó Pirri, centrocampista del Real Madrid.

Crónicas de la época detallan que se trató de un partido luchado entre ambas selecciones con oportunidades para los dos equipos.

Durante el Mundial de Inglaterra 1966, Argentina lograría pasar a cuartos de final aunque sería eliminada por el país anfitrión.

Mientras que España se quedaría en la fase de grupos por segundo Mundial consecutivo.

El historial de partidos entre Argentina vs España es bastante parejo.

Su primer partido fue en 1952 y el más reciente en 2018 con un historial de seis triunfos para Argentina, seis victorias de España y solo dos empates.

En 1972, 1974 y 1988, Argentina y España también jugaron la “Copa de la Hispanidad”.

Por ello, se espera que la Final del Mundial 2026 en el MetLife Stadium el domingo 19 de julio sea un duelo parejo.

Esto porque se enfrenta el campeón de América y el Campeón de la Euro.