Los príncipes de Gales, William y Kate, lamentaron la derrota 2-1 ante Argentina a través de redes sociales, donde compartieron el mensaje; “Inglaterra, lo disteis todo”.

Destripado. Inglaterra, lo diste todo y todos estamos muy orgullosos de ti Principes William y Kate

En su publicación, el príncipe William expresó estar “destripado” por el resultado y reconoció el esfuerzo del equipo durante el partido de semifinales del Mundial 2026.

Por su parte, el equipo inglés dijo sentirse “destrozados” por su eliminación, pero aseguró sentirse orgulloso del desempeño de sus jugadores durante la justa mundialista.

William y Kate lamentan derrota ante Argentina (Captura de pantalla)

William y Kate lamentan eliminación de Inglaterra y destacan esfuerzo tras caer ante Argentina

William y Kate compartieron su mensaje de apoyo después de que la cuenta oficial de la selección inglesa confirmara la derrota en semifinales ante Argentina, cerrando así su participación en la Copa del Mundo.

Pese a la derrota, William y Kate subrayaron el orgullo nacional por el desempeño del equipo y llamaron a los jugadores a mantener la cabeza en alto, destacando el espíritu y la entrega mostrados durante todo el torneo.

“Gracias a todos dentro y fuera del campo por un torneo increíble. La lucha y la fe que has mostrado nos han inspirado a todos. El equipo inglés más completo en un torneo. Mantened la cabeza en alto”, se lee en el mensaje.

“Estamos completamente destrozados”, el mensaje de Inglaterra tras derrota ante Argentina

Por su parte, frente a la derrota, el equipo inglés dijo estar completamente destrozado porque “nuestro sueño termina aquí”.

No obstante, reiteraron sentirse muy orgullosos del “grupo de jugadores, de nuestro equipo y de vosotros, nuestros increíbles fans”.