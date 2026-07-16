Liam Gallagher felicita a Argentina con un nudo en la garganta tras la derrota de Inglaterra en el Mundial 2026.

“Respeto a los muchachos, no es el derecho divino de nadie a ganar el Mundial. Felicitaciones a Argentina, el mejor equipo ganó. ¡Hacia adelante y de lado!" Liam Gallagher

El cantante de Oasis aseguró en redes que el mejor equipo ganó; su mensaje de inmediato se hizo viral tras el vibrante encuentro de Argentina vs Inglaterra.

Liam Gallagher felicita a Argentina con un nudo en la garganta tras derrota de Inglaterra (@liamgallagher / X)

Liam Gallagher felicita a Argentina tras derrota de Inglaterra

Minutos después de que la Albiceleste eliminara a Inglaterra 2-1, Liam Gallagher mandó felicitaciones a los ganadores.

La publicación del vocalista de Oasis generó reacciones de inmediato entre los usuarios de X (antes Twitter).

Entre muestras de cariño y burla, algunos aseguraron que ahora Inglaterra no cantó Wonderwall sino Stop Crying Your Heart Out, un tema que también interpreta Liam Gallagher.

“Nos duele profundamente”: Selección de Inglaterra tras derrota ante Argentina. (Stephanie Scarbrough / AP Photo/Stephanie Scarbrough)

Haciendo referencia al ritual que tenía la Selección de Los Tres Leones cantando con sus aficionados el icónico tema de Oasis en cada victoria.

Otros cuestionaron el planteamiento defensivo de los dirigidos por Thomas Tuchel que perdieron la ventaja del marcado ante una Argentina que jamás dejó de luchar por el paso a la Final del Mundial 2026.

Incluso recriminaron a Liam Gallagher su felicitación a la Selección de Argentina, ya que se trata de uno de los equipos menos queridos de todo la Copa del Mundo.

Previo el encuentro Argentina vs Inglaterra en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, Liam Gallagher confesó que no quería que la Albiceleste ganara.

“Es duro estar aquí amando a Argentina y a toda su hermosa gente, pero sin querer que ganen”, expresó el cantante.