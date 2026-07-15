El abogado y político Jesús Pereida, originario de Tecate, Baja California, fue asesinado el 14 de julio de 2026 durante un ataque armado en la colonia Hacienda, donde viajaba junto a su esposa, la regidora María Quijada, y su hija.

Jesús Pereida, quien había participado en campañas de Morena y buscado cargos públicos, desarrolló una trayectoria en el ámbito jurídico y social, ocupando cargos como delegado del Registro Público de la Propiedad y coordinador municipal de la UNTA, además de impulsar temas de derechos humanos.

Jesús Pereida, esposo de María Quijada, fue asesinado en ataque armado (Jesús Pereida vía Instagram)

¿Quién fue Jesús Pereida?

Jesús Pereida fue un abogado y político de Tecate, Baja California, que fue asesinado el 14 de julio de 2026 durante un ataque armado en el que su esposa resultó herida.

El ataque ocurrió en la colonia Hacienda, cuando sujetos armados interceptaron el vehículo de la pareja y dispararon varias veces, provocando la muerte inmediata de Jesús Pereida.

Jesús Pereida, había participado en campañas de Morena y buscado cargos públicos y en los últimos meses, acompañó a su esposa que se desempeña como regidora, en diversos actos.

¿Cuántos años tenía Jesús Pereida?

No se cuenta con el dato de la edad de Jesús Pereida, pues los datos disponibles no hacen mención de su fecha de nacimiento.

Jesús Pereida, esposo de María Quijada (Jesús Pereida/Facebook)

¿Quién era la esposa de Jesús Pereida?

La esposa del activista político y abogado era María Jesús Quijada Maldonado, regidora de Morena en Tecate.

Jesús Pereida, esposo de María Quijada, fue asesinado en ataque armado (Jesús Pereida vía Instagram)

¿Cuál era el signo zodiacal de Jesús Pereida?

Tampoco hay información relacionada con el signo zodiacal de Jesús Pereida, pues no se conoce la que era la fecha de nacimiento.

¿Cuántos hijos tuvo Jesús Pereida?

Se sabe que el abogado tenía un par de hijos, una menor de edad que procreó que María Quijada y otro de nombre Álvaro de una pareja previa.

Jesús Pereida, esposo de María Quijada (Jesús Pereida/Facebook)

¿Qué estudió Jesús Pereida?

En lo que respecta a la formación académica que desarrolló el abogado y esposo de María Quijada, los datos señalan que estudió lo siguiente:

Licenciatura en Derecho en la Universidad Autónoma de Baja California (UABC)

Especialización en Derecho, Paz y Justicia en la Universidad de San Diego, según medios locales

¿En qué ha trabajado Jesús Pereida?

En cuanto a la experiencia laboral de Jesús Pereida, en perfiles curriculares se establece que trabajó en diversos puestos como los siguientes:

Abogado con práctica profesional en Baja California

Delegado del Registro Público de la Propiedad y del Comercio en Tecate

Coordinador municipal de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA)

Secretario de Derechos Humanos del Comité Estatal de la UNTA

Participación política en campañas de Morena y en mesas de seguridad municipales

Jesús Pereida fue asesinado el 14 de julio de 2026

La tarde del 14 de julio de 2026, sujetos armados interceptaron a Jesús Alberto Pereida Ruiz y su esposa, María Quijada, en calles de la colonia Hacienda de Tecate, Baja California.

Tras ello, los individuos abrieron fuego en contra de la pareja que se transportaban en su automóvil, y al recibir los impactos Jesús Pereida murió en el sitio.

Tras el ataque, los responsables huyeron en otro automóvil, mientras autoridades locales iniciaron operativos de búsqueda y la Fiscalía estatal abrió carpeta de investigación por homicidio doloso.