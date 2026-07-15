La Selección de Argentina generó polémica en las semifinales del Mundial 2026 tras vencer 2-1 a Inglaterra, cuando los jugadores Lisandro Martínez y Giovani Lo Celso celebraron con una pancarta que decía “Las Malvinas son Argentinas”.

El gesto reavivó la histórica disputa por la soberanía de las islas y llamó la atención porque el Código de Conducta de la FIFA prohíbe mensajes políticos en los estadios.

Hasta ahora, la FIFA no ha confirmado si abrirá una investigación o impondrá sanciones.

La Guerra de las Malvinas (Archivos )

Argentina reaviva la disputa por las Malvinas en el Mundial 2026 pese a prohibición de la FIFA

Desde hace más de cuarenta años, Inglaterra y Argentina disputan la soberanía de las Islas Malvinas, un conflicto que desencadenó una guerra en 1982 y dejó cientos de muertos y numerosos heridos.

Ambos países volvieron a enfrentarse en el Mundial 2026, momento que fue aprovechado por Lisandro Martínez y Giovani Lo Celso para reclamar la soberanía sobre ellas tras su victoria ante Inglaterra.

No obstante, el reglamento de la FIFA prohíbe exhibir mensajes o símbolos de carácter político durante los partidos e incluso el mismo técnico Lionel Scaloni había pedido evitar posicionamientos sobre el conflicto.

Argentina reaviva la disputa por las Malvinas (Especia)

FIFA no ha confirmado sanciones tras protesta de Argentina

Pese a los reclamos de Argentina, las islas Malvinas pertenecen a Inglaterra y la gran mayoría de los residentes de las islas han dicho que desean seguir formando parte de.

Hasta el momento, la FIFA no ha informado si abrirá una investigación o impondrá alguna sanción a los futbolistas involucrados en la protesta.