La Selección de Argentina generó polémica en las semifinales del Mundial 2026 tras vencer 2-1 a Inglaterra, cuando los jugadores Lisandro Martínez y Giovani Lo Celso celebraron con una pancarta que decía “Las Malvinas son Argentinas”.
El gesto reavivó la histórica disputa por la soberanía de las islas y llamó la atención porque el Código de Conducta de la FIFA prohíbe mensajes políticos en los estadios.
Hasta ahora, la FIFA no ha confirmado si abrirá una investigación o impondrá sanciones.
Argentina reaviva la disputa por las Malvinas en el Mundial 2026 pese a prohibición de la FIFA
Desde hace más de cuarenta años, Inglaterra y Argentina disputan la soberanía de las Islas Malvinas, un conflicto que desencadenó una guerra en 1982 y dejó cientos de muertos y numerosos heridos.
Ambos países volvieron a enfrentarse en el Mundial 2026, momento que fue aprovechado por Lisandro Martínez y Giovani Lo Celso para reclamar la soberanía sobre ellas tras su victoria ante Inglaterra.
No obstante, el reglamento de la FIFA prohíbe exhibir mensajes o símbolos de carácter político durante los partidos e incluso el mismo técnico Lionel Scaloni había pedido evitar posicionamientos sobre el conflicto.
FIFA no ha confirmado sanciones tras protesta de Argentina
Pese a los reclamos de Argentina, las islas Malvinas pertenecen a Inglaterra y la gran mayoría de los residentes de las islas han dicho que desean seguir formando parte de.
Hasta el momento, la FIFA no ha informado si abrirá una investigación o impondrá alguna sanción a los futbolistas involucrados en la protesta.