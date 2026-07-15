El exarquero español Iker Casillas lanzó una dura crítica contra el técnico de Inglaterra, Thomas Tuchel, tras la derrota 2-1 ante Argentina en las semifinales del Mundial 2026.

“Inglaterra mete el gol y se va atrás. Planteamiento cobarde” Iker Casillas

A través de publicaciones en X, Iker Casillas calificó de “cobarde” el planteamiento defensivo del alemán después del gol de Anthony Gordon, señalando que esa postura permitió la remontada argentina.

El campeón del mundo en 2010 aseguró que Inglaterra “perdió ella sola” y que Thomas Tuchel entregó 30 minutos de dominio absoluto a la Albiceleste.

Iker Casillas tilda de cobarde a Thomas Tuchel por planteamiento defensivo ante Argentina

La selección de Argentina consiguió su boleto a la final del Mundial 2026 luego de lograr una nueva y agónica remontada para vencer por marcador de 2-1 a su similar de Inglaterra.

Tras el encuentro, el técnico alemán, Thomas Tuchel, ha recibido numerosos críticas por el planteamiento que ordenó luego de que la escuadra de la Rosa se puso por delante en el marcador.

Tal es el caso del mítico Iker Casillas, quien lamentó el parado defensivo que dispuso Thomas Tuchel, pues consideró que intentar guardar la ventaja fue una decisión cobarde.

Iker Casillas critica a Thomas Tuchel (@IkerCasillas/X)

En su mensaje, Iker Casillas consideró que echar atrás a Inglaterra luego del gol de Anthony Gordon permitió que Argentina se acercara con más instancia a su área de manera peligrosa.

En el mismo sentido, el ex arquero español resaltó que por el mismo planteamiento cobarde del timonel alemán, ocurrió lo que era lógico, en referencia al gol de Enzo Fernández que puso el 1-1.

Iker Casillas afirma que Inglaterra perdió “ella sola”

Luego de lanzar una crítica a Thomas Tuchel al considerar que el parado que dispuso para Inglaterra tras anotar un gol fue cobarde, Iker Casillas resaltó que la derrota inglesa fue culpa de “ella sola”.

En un segundo mensaje insistió en reprochar el parado táctico, pues dijo que los goles argentinos fueron culpa del planteamiento defensivo que permitió el despliegue total de la albiceleste.

Al concluir su crítica por lo ocurrido, destacó que Tuchel entregó 30 minutos a Argentina en los que anotaron el empate y la remontada para llegar a la final contra España que consideró, será increíble.