El delantero mexicano, Raúl Jiménez, mostró su apoyo a la selección de Inglaterra durante la semifinal del Mundial 2026, en el que el equipo de la Rosa cayó ante Argentina.

En redes sociales, la esposa del “Lobo de Tepeji” compartió varias fotos en las que se le ve portando una playera del 9 de la selección inglesa, Harry Kane.

Raúl Jiménez se puso la playera de Harry Kane para apoyar a Inglaterra

El partido de semifinal del Mundial 2026 en el que se enfrentaron las selecciones de Inglaterra y Argentina desató grandes expectativas y dividió pasiones entre los aficionados al futbol.

Lo anterior debido a que desde la previa, en redes sociales se desató una discusión sobre qué equipo merecía avanzar a la final, por lo que propios y extraños definieron sus bandos.

Incluso, hubo futbolistas que no tuvieron empacho en revelar su preferencia, como el caso de Raúl Jiménez, quien mostró su apoyo a Inglaterra al portar una playera de Harry Kane.

Raúl Jiménez y su esposa (danielabassom/X)

En una publicación de Instagram que compartió su esposa, Daniela Basso, el delantero mexicano aparece en diversas fotografías vistiendo el jersey con el dorsal 9 del goleador inglés.

De la misma forma, el propio Raúl Jiménez publicó una historia previo al partido Inglaterra vs Argentina, en la que se le puede ver con la playera de Harry Kane.

El apoyo que el “Lobo de Tepeji” mostró por Inglaterra se habría dado debido a que la mayor parte de su carrera la ha jugado en dicho país, donde incluso es considerado leyenda en el Wolverhampton.

Raúl Jiménez apoyó a Inglaterra miesntras está de vacaciones

Las imágenes que Raúl Jiménez y su esposa compartieron y en las que el delantero mostró su apoyo a Inglaterra en el Mundial 2026, fueron tomadas mientras se encuentran de vacaciones.

Luego de la eliminación de la selección mexicana ante la escuadra inglesa por marcador de 3-2, varios de los futbolistas nacionales iniciaron un periodo de descanso.

En el caso de Raúl Jiménez, que disputará la temporada 2026-2027 del Championship de Inglaterra, deberá reportar con el Wolverhampton antes del jueves 13 de agosto, cuando iniciará el torneo.