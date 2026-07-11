La Selección de Inglaterra de Harry Kane enfrenta a Noruega este sábado 11 de julio, buscando el pase a las semifinales del Mundial 2026.

Inglaterra llega a este partido tras vencer a México por 3-2 en los octavos de final, mientras que Noruega derrotó 1-0 a Brasil.

El pronóstico apunta a una victoria noruega por 1-0, en un duelo que promete intensidad y que será transmitido por ViX.

Noruega vs Inglaterra: Pronóstico del partido por el pase a semifinales del Mundial 2026

Victoria 1-0 de la Selección de Noruega es el pronóstico del partido contra Inglaterra, por el pase a semifinales del Mundial 2026.

Pronóstico: Noruega 1-0 Inglaterra.

Noruega vs Inglaterra: Posibles alineaciones en busca del pase a semifinales del Mundial 2026

Estas son las posibles alineaciones del partido Noruega vs Inglaterra, en busca del pase a las semifinales del Mundial 2026.

Noruega

Portero: Orjan Nyland

Defensas: Marcus Pedersen, Kristoffer Ajer, Torbjorn Heggem y David Møller Wolfe

Mediocampistas: Sander Berge, Patrick Berg y Martin Odegaard

Delanteros: Antonio Nusa, Alexander Sorloth y Erling Haaland

Inglaterra

Portero: Jordan Pickford

Defensas: Djed Spence, Ezri Konsa, Marc Guéhi, Nico O’Reilly

Mediocampistas: Declan Rice, Elliot Anderson, Noni Madueke, Jude Bellingham y Rashford

Delantero: Harry Kane

Noruega vs Inglaterra: ¿Cuándo y dónde ver el partido del Mundial 2026?

Noruega vs Inglaterra se enfrentan en el Mundial 2026 el sábado 11 de julio. Transmiten Canal 5, Canal 7, TUDN y ViX a las 15 horas.