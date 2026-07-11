Declan Rice podría perderse el partido por los 4tos de final del Mundial 2026, Inglaterra vs Noruega, luego de que le fuera detectado un virus.

De acuerdo con la información, la posible ausencia de Declan Rice en el Inglaterra vs Noruega no se debería únicamente a causas virales, ya que también presentaba molestias físicas tanto en la zona lumbar como en los isquiotibiales.

Debido a este conjunto de padecimientos, Declan Rice se había ausentado ya de las últimas dos sesiones de entrenamiento grupal previo al partido contra Noruega.

Declan Rice, futbolista de Inglaterra (declanrice / IG)

Declan Rice fue separado de Inglaterra previo al partido vs Noruega por un virus

A menos de 24 horas de disputarse el partido Inglaterra vs Noruega, se dio a conocer que Declan Rice fue separado del cuadro inglés como medida de precaución luego de que le fuera detectado un virus.

Esta decisión responde a un protocolo de bioseguridad estricto diseñado por el cuerpo médico de la selección de Inglaterra, con el objetivo primordial de mitigar cualquier riesgo de contagio masivo dentro del vestuario.

Por tanto, hasta descartar cualquier riesgo de infección hacia el resto de jugadores de Inglaterra, Declan Rice permanecerá aislado dentro de la concentración rumbo al partido crucial contra Noruega.

Declan Rice, futbolista de Inglaterra (declanrice / IG)

Según medios como el Daily Mail y la BBC, el cuerpo técnico comandado por el entrenador Tomas Tuchel evalúa ahora alternativas tácticas ante la posible ausencia de Rice, uno de sus pilares fundamentales en el medio campo.

Hasta el momento el tipo de virus que padece Declan Rice no se ha confirmado, aunque algunas versiones de medios ingleses apuntan a que podría tratarse de una gastroenteritis.