La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó la detención de Alejandro Álvarez Puga, hermano de Víctor Álvarez Puga y cuñado de Inés Gómez Mont.

Por medio de un comunicado, la FGR también confirmó que la detención del sujeto acusado del delito de defraudación fiscal, se ejecutó en Cancún, en el estado de Quintana Roo.

De la misma forma, la fiscalía explicó en su comunicado que Alejandro Álvarez Puga es requerido por la justicia debido a que ha incurrido en la omisión del pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR).

FGR confirma la detención de Alejandro Álvarez Puga (@FGRMexico/X)

FGR confirma detención de Alejandro Álvarez Puga; fue asegurado en Cancún

El jueves 9 de julio trascendió que Alejandro Álvarez Puga, hermano de Víctor Manuel Álvarez Puga, fue detenido en inmediaciones de la zona hotelera de Kukulcán, en Cancún.

Ante ello, la FGR emitió un comunicado el 10 de julio en el que confirmó la detención del sujeto acusado de defraudación fiscal en un operativo conjunto que contó con la participación de un par de instancias:

Agencia de Investigación Criminal (AIC)

Secretaría de Marina (Marina)

Luego de corroborar que Alejandro ´Álvarez Puga fue asegurado en Cancún, detalló que detención fue solicitada por la Fiscalía Especial en Investigación de Delitos Fiscales y del Sistema Financiero.

Lo antrrioe debido a que era requerido por “posibles hechos relacionados con la omisión del pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR)”, delito que habría ocurrido durante el ejercicio fiscal 2016.

Tras concretarse la detención, explicó la FGR, fue presentado ante el Ministerio Público en el Centro de Justicia Penal Federal con sede en el Reclusorio Sur en la Ciudad de México (CDMX).

Alejandro Álvarez Puga es señalado por participar en red facturera de su hermano

Cabe destacar que además de la acusación por presunta defraudación fiscal, Alejandro Álvarez Puga es señalado por ser parte de la red factuera de su hermano, Víctor Manuel Álvarez Puga.

Reportes indican que Alejandro Álvarez Puga aparece en las investigaciones de la FGR como socio y partícipe en la estructura financiera del despacho Álvarez Puga & Asociados.

Alejandro Mario Álvarez Puga (Especial)

Al respecto, se indica que el hermano de Víctor Manuel Álvarez Puga participó en la red facturera al facilitar la simulación de contratos y la triangulación de recurrsos.

A través de dichas actividades, se acusa, los hermanos habrían desviado 3 mil millones de pesos provenientes de la Secretaría de Gobernación durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.