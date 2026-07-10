Isaac del Toro continúa su participación en el Tour de Francia 2026 con la Etapa 8, este sábado 11 de julio a las 5 horas. Transmiten ESPN y Disney+.

Isaac del Toro se ubica en el tercer lugar general después de siete etapas del Tour de Francia 2026.

Evento: Tour de Francia 2026

Fase: Etapa 8

Fecha: Sábado 11 de julio

Horario: 5:00 horas

Sede: Entre Périgueux y Bergerac

Transmisión: ESPN y Disney+

Isaac Del Toro se mantiene en la pelea del Tour de Francia 2026 (Stefano Sirotti / MEXSPORT)

Isaac del Toro: hora para ver la Etapa 8 del Tour de Francia 2026

Isaac del Toro correrá a partir de las 5:00 horas la Etapa 8 del Tour de Francia 2026, el viernes 10 de julio.

Isaac del Toro: canal para ver la Etapa 8 del Tour de Francia 2026

ESPN y Disney+ transmiten el Tour de Francia 2026, en el que Isaac del Toro participa por primera vez.

Evento: Tour de Francia 2026

Fase: Etapa 8

Fecha: Sábado 11 de julio

Horario: 5:00 horas

Sede: Entre Périgueux y Bergerac

Transmisión: ESPN y Disney+

Perfil y recorrido Etapa 8 (@Letour)

Perfil y recorrido de la Etapa 8 del Tour de Francia 2026

El Tour de Francia 2026 continúa con la Etapa 8 este sábado 11 de julio, en la que Isaac del Toro buscará mantenerse entre los primeros lugares.

La Etapa 8 del Tour de Francia 2026 es una jornada llana de 180,4 km que conecta Périgueux con Bergerac en la región de Dordoña.

El recorrido incluye dos puertos de montaña de cuarta. Además, los ciclistas disputan un sprint intermedio en Saint-Cyprien.

El trazado favorece a los velocistas e Isaac del Toro se mantendrá compitiendo sin pelear por el triunfo de etapa.