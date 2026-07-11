La ola vikinga inundó la ciudad de Miami, en Estados Unidos, a unas horas de disputarse el Noruega vs Inglaterra que se jugará este sábado 11 de julio de 2026.

Imágenes y videos que circulan en redes sociales muestran a decenas de hinchas noruegos sentados en el piso, moviendo los brazos de atrás hacia adelante, realizando su viral remo vikingo.

El encuentro Noruega vs Inglaterra forma parte de los cuartos de final del Mundial 2026, lo que ha generado grandes expectativas entre aficionados que esperan un gran partido.

Ola vikinga invade Miami antes del partido Noruega vs Inglaterra

Con banderas, cánticos y mucha energía, los hinchas de Noruega demuestran su apoyo a la Selección Nacional y a Erling Haaland en esta experiencia mundialista en Estados Unidos.

Cientos de aficionados noruegos llenaron las calles de Miami Beach con la tradicional “ola vikinga” o “Viking Row”, una celebración inspirada en la herencia nórdica.

Noruegos (Especial)

Las concentraciones se realizaron en Ocean Drive, donde aficionados y turistas se sumaron al ambiente festivo previo al encuentro que se disputará en el Hard Rock Stadium.

En este encuentro, Noruega busca hacer historia al alcanzar las semifinales del Mundial por primera vez, mientras que Inglaterra intentará frenar el impulso de los Vikingos Rojos.

Noruega vs Inglaterra llevan cinco partidos ganados en este Mundial 2026

Noruega e Inglaterra llevan cinco victorias cada uno , lo que deja el marcador en igualdad de condiciones.

Noruega:

5 partidos ganados

Eliminó a Costa de Marfil (2-1) y Brasil (2-1)

Inglaterra: