España vs Bélgica chocan en duelo de gigantes en los cuartos de final del Mundial 2026, y el pronóstico es triunfo de La Roja 2-0 sobre los Diablos Rojos.

España se acercará a la Final del Mundial 2026, y en la semifinal enfrentará al ganador del duelo Francia vs Marruecos.

Pronóstico: España 2-0 Bélgica

España vs Bélgica: Posibles alineaciones en los cuartos de final del Mundial 2026

Estas son las posibles alineaciones del partido España vs Bélgica, en busca del pase a las semifinales del Mundial 2026.

España

  • Portero: Unai Simón
  • Defensas: Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte y Marc Cucurella
  • Mediocampistas: Rodri, Pedri y Baena
  • Delanteros: Lamine Yamal, Dani Olmo y Mikel Oyarzabal
Lamine Yamal lideró a España para ganar su primer partido en el Mundial 2026, ya es líder de su grupo rumbo a la siguiente ronda.
Lamine Yamal lidera a España en el Mundial 2026. (Erik S.Lesser / AP Photo/Erik S.Lesser)

Bélgica

  • Portero: Thibaut Courtois
  • Defensas: Timothy Castagne, Nathan Ngoy, Brandon Mechele y Maxim De Cuyper
  • Mediocampistas: Amadou Onana, Youri Tielemans y Nicolas Raskin
  • Delanteros: Leandro Trossard, Dodi Lukébakio y Charles De Ketelaere
Jugadores de Bélgica en su partido contra Estados Unidos en el Mundial 2026.
Bélgica avanzó sobre Estados Unidos en el Mundial 2026 (Stephen Brashear/EFE / EFE)

España vs Bélgica: ¿Cuándo y dónde ver el partido del Mundial 2026?

España vs Bélgica continúan con la actividad de los cuartos de final del Mundial 2026. Transmite ViX el viernes 10 de julio a las 13 horas.

  • Partido: España vs Bélgica
  • Fase: Cuartos de final
  • Torneo: Mundial 2026
  • Fecha: Viernes 10 de julio del 2026
  • Horario: 13 horas, tiempo del centro de México
  • Sede: Los Ángeles, California
  • Transmisión: ViX