España vs Bélgica chocan en duelo de gigantes en los cuartos de final del Mundial 2026, y el pronóstico es triunfo de La Roja 2-0 sobre los Diablos Rojos.

España se acercará a la Final del Mundial 2026, y en la semifinal enfrentará al ganador del duelo Francia vs Marruecos.

Pronóstico: España 2-0 Bélgica

España vs Bélgica: Posibles alineaciones en los cuartos de final del Mundial 2026

Estas son las posibles alineaciones del partido España vs Bélgica, en busca del pase a las semifinales del Mundial 2026.

España

Portero: Unai Simón

Defensas: Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte y Marc Cucurella

Mediocampistas: Rodri, Pedri y Baena

Delanteros: Lamine Yamal, Dani Olmo y Mikel Oyarzabal

Lamine Yamal lidera a España en el Mundial 2026. (Erik S.Lesser / AP Photo/Erik S.Lesser)

Bélgica

Portero: Thibaut Courtois

Defensas: Timothy Castagne, Nathan Ngoy, Brandon Mechele y Maxim De Cuyper

Mediocampistas: Amadou Onana, Youri Tielemans y Nicolas Raskin

Delanteros: Leandro Trossard, Dodi Lukébakio y Charles De Ketelaere

Bélgica avanzó sobre Estados Unidos en el Mundial 2026 (Stephen Brashear/EFE / EFE)

España vs Bélgica: ¿Cuándo y dónde ver el partido del Mundial 2026?

España vs Bélgica continúan con la actividad de los cuartos de final del Mundial 2026. Transmite ViX el viernes 10 de julio a las 13 horas.