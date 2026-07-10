España vs Bélgica chocan en duelo de gigantes en los cuartos de final del Mundial 2026, y el pronóstico es triunfo de La Roja 2-0 sobre los Diablos Rojos.
España se acercará a la Final del Mundial 2026, y en la semifinal enfrentará al ganador del duelo Francia vs Marruecos.
Pronóstico: España 2-0 Bélgica
España vs Bélgica: Posibles alineaciones en los cuartos de final del Mundial 2026
Estas son las posibles alineaciones del partido España vs Bélgica, en busca del pase a las semifinales del Mundial 2026.
España
- Portero: Unai Simón
- Defensas: Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte y Marc Cucurella
- Mediocampistas: Rodri, Pedri y Baena
- Delanteros: Lamine Yamal, Dani Olmo y Mikel Oyarzabal
Bélgica
- Portero: Thibaut Courtois
- Defensas: Timothy Castagne, Nathan Ngoy, Brandon Mechele y Maxim De Cuyper
- Mediocampistas: Amadou Onana, Youri Tielemans y Nicolas Raskin
- Delanteros: Leandro Trossard, Dodi Lukébakio y Charles De Ketelaere
España vs Bélgica: ¿Cuándo y dónde ver el partido del Mundial 2026?
España vs Bélgica continúan con la actividad de los cuartos de final del Mundial 2026. Transmite ViX el viernes 10 de julio a las 13 horas.
- Partido: España vs Bélgica
- Fase: Cuartos de final
- Torneo: Mundial 2026
- Fecha: Viernes 10 de julio del 2026
- Horario: 13 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Los Ángeles, California
- Transmisión: ViX