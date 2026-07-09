Francia vs Marruecos abren la fase de cuartos de final del Mundial 2026, el jueves 9 de julio en la ciudad de Boston.
El pronóstico apunta a un 3-2 a favor de la selección de Francia liderada por Kylian Mbappé, que llega tras eliminar a Paraguay.
Marruecos dejó en el camino a Canadá para avanzar a los cuartos de final del Mundial 2026.
Francia vs Marruecos: Pronóstico del partido por el pase a semifinales del Mundial 2026
Francia 3-2 Marruecos es el pronóstico del partido en el que se juegan el pase a los semifinales del Mundial 2026.
Pronóstico: Francia 3-2 Marruecos
Francia vs Marruecos: Posibles alineaciones en los cuartos de final del Mundial 2026
Estas son las posibles alineaciones del partido Francia 3-2 Marruecos, en busca del pase a los semifinales del Mundial 2026.
Francia
- Portero: Mike Maignan
- Defensas: Jules Koundé, Dayot Upamecano, William Saliba y Lucas Digne
- Mediocampistas: Aurélien Tchouaméni, Adrien Rabiot y Michael Olise
- Delanteros: Ousmane Dembélé, Barcola y Kylian Mbappé
Marruecos
- Portero: Yassine Bounou
- Defensas: Achraf Hakimi, Redouane Halhal, Issa Diop y Noussair Mazraoui
- Mediocampistas: Ayyoub Bouaddi, Neil El Aynaoui, Bilal El Khannouss, Azzedine Ounahi y Brahim Díaz
- Delantero: Ismael Saibari
Francia vs Marruecos: ¿Cuándo y dónde ver el partido del Mundial 2026?
Francia vs Marruecos se enfrentan en el Mundial 2026 el jueves 9 de julio. Transmiten Canal 5, Canal 7, TUDN y ViX.
- Partido: Francia vs Marruecos
- Fase: Cuartos de final
- Torneo: Mundial 2026
- Fecha: Jueves 9 de julio del 2026
- Horario: 14 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Boston
- Transmisión: Canal 5, Canal 7, ViX y TUDN