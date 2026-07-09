Francia vs Marruecos abren la fase de cuartos de final del Mundial 2026, el jueves 9 de julio en la ciudad de Boston.

El pronóstico apunta a un 3-2 a favor de la selección de Francia liderada por Kylian Mbappé, que llega tras eliminar a Paraguay.

Marruecos dejó en el camino a Canadá para avanzar a los cuartos de final del Mundial 2026.

Francia vs Marruecos: Pronóstico del partido por el pase a semifinales del Mundial 2026

Francia 3-2 Marruecos es el pronóstico del partido en el que se juegan el pase a los semifinales del Mundial 2026.

Pronóstico: Francia 3-2 Marruecos

Francia vs Marruecos: Posibles alineaciones en los cuartos de final del Mundial 2026

Estas son las posibles alineaciones del partido Francia 3-2 Marruecos, en busca del pase a los semifinales del Mundial 2026.

Francia

  • Portero: Mike Maignan
  • Defensas: Jules Koundé, Dayot Upamecano, William Saliba y Lucas Digne
  • Mediocampistas: Aurélien Tchouaméni, Adrien Rabiot y Michael Olise
  • Delanteros: Ousmane Dembélé, Barcola y Kylian Mbappé
Ousmane Dembélé lleva a Francia al liderato de su grupo en el Mundial 2026
Francia es favorito para ganar el Mundial 2026 (Martin Meissner / AP Photo/Martin Meissner)

Marruecos

  • Portero: Yassine Bounou
  • Defensas: Achraf Hakimi, Redouane Halhal, Issa Diop y Noussair Mazraoui
  • Mediocampistas: Ayyoub Bouaddi, Neil El Aynaoui, Bilal El Khannouss, Azzedine Ounahi y Brahim Díaz
  • Delantero: Ismael Saibari

Francia vs Marruecos: ¿Cuándo y dónde ver el partido del Mundial 2026?

Francia vs Marruecos se enfrentan en el Mundial 2026 el jueves 9 de julio. Transmiten Canal 5, Canal 7, TUDN y ViX.

  • Partido: Francia vs Marruecos
  • Fase: Cuartos de final
  • Torneo: Mundial 2026
  • Fecha: Jueves 9 de julio del 2026
  • Horario: 14 horas, tiempo del centro de México
  • Sede: Estadio Boston
  • Transmisión: Canal 5, Canal 7, ViX y TUDN