Francia vs Marruecos abren la fase de cuartos de final del Mundial 2026, el jueves 9 de julio en la ciudad de Boston.

El pronóstico apunta a un 3-2 a favor de la selección de Francia liderada por Kylian Mbappé, que llega tras eliminar a Paraguay.

Marruecos dejó en el camino a Canadá para avanzar a los cuartos de final del Mundial 2026.

Francia vs Marruecos: Pronóstico del partido por el pase a semifinales del Mundial 2026

Francia 3-2 Marruecos es el pronóstico del partido en el que se juegan el pase a los semifinales del Mundial 2026.

Pronóstico: Francia 3-2 Marruecos

Francia vs Marruecos: Posibles alineaciones en los cuartos de final del Mundial 2026

Estas son las posibles alineaciones del partido Francia 3-2 Marruecos, en busca del pase a los semifinales del Mundial 2026.

Francia

Portero: Mike Maignan

Defensas: Jules Koundé, Dayot Upamecano, William Saliba y Lucas Digne

Mediocampistas: Aurélien Tchouaméni, Adrien Rabiot y Michael Olise

Delanteros: Ousmane Dembélé, Barcola y Kylian Mbappé

Francia es favorito para ganar el Mundial 2026 (Martin Meissner / AP Photo/Martin Meissner)

Marruecos

Portero: Yassine Bounou

Defensas: Achraf Hakimi, Redouane Halhal, Issa Diop y Noussair Mazraoui

Mediocampistas: Ayyoub Bouaddi, Neil El Aynaoui, Bilal El Khannouss, Azzedine Ounahi y Brahim Díaz

Delantero: Ismael Saibari

Francia vs Marruecos: ¿Cuándo y dónde ver el partido del Mundial 2026?

Francia vs Marruecos se enfrentan en el Mundial 2026 el jueves 9 de julio. Transmiten Canal 5, Canal 7, TUDN y ViX.