El Inter Miami no tomó nada bien la derrota ante el Seattle Sounders por el título de la Leagues Cup 2025 y la violencia estalló en diferentes niveles. Luis Suárez le escupió al auxiliar del equipo rival y Sergio Busquets agredió a Obed Vargas.

Tan pronto sonó el silbatazo final, comenzaron los festejos del Seattle Sounders y estallaron los conatos de bronca en la cancha; Luis Suárez y Sergio Busquets fueron protagonistas de vergonzosos actos.

Luis Suárez y Sergio Busquets tuvieron un cruce de palabras con Obed Vargas; en medio de la discusión, el español le soltó un puñetazo al juvenil mexicano.

Obed Vargas terminó tendido en el césped y estalló la bronca entre los jugadores del Inter Miami y el Seattle Sounders.

Video de la agresión de Sergio Busquets al mexicano Obed Vargas en la final de la Leagues Cup 2025

Al finalizar el partido por el título de la Leagues Cup 2025, Obed Vargas tuvo un cruce de palabras con Luis Suárez, el uruguayo “abrazó” al juvenil de 20 años y éste intentó separarse. Fue entonces que aparecieron jugadores del Seattle Sounders para ayudarlo, mientras el mexicano se reía y disfrutaba el triunfo.

Sergio Busquets salió de la nada, le soltó un puñetazo a Obed Vargas y el mexicano cayó al césped. La brutal agresión del español provocó que estallara el conato de bronca en la cancha del Lumen Field.

Sergio Busquets... 🇪🇦



➖️ Otro que se tendría que sentar unos 3 partidos, por lo menos.



¡VERGONZOSO!



🔍 AGRESIÓN sobre Obed Vargas. 🇲🇽



🟥❌️👎🏻 https://t.co/iohJZaWQwP — Juan Guzmán Gasso (@GuzmanGasso) September 1, 2025

Obed Vargas dedicó el triunfo del Seattle Sounders a México

Luego de vencer al Inter Miami y consagrarse campeón de la Leagues Cup 2025 con el Seattle Sounders, Obed Vargas le dedicó el triunfo a México.

“Messi es un gran jugador, lo admiro mucho, lo respeto mucho, pero dentro del campo es mi rival y tenía que hacer todo lo posible para ganarle. Esto va para todo México que se la debíamos”, señaló Obed Vargas en declaraciones para Daniel Schvartzman.

“Miami tiene jugadores inmensos, de mucha calidad, sabíamos que íbamos a tener momentos difíciles, que íbamos a tener que defender y sufrir en momentos, pero que también con nuestras oportunidades los íbamos a vacunar”, apuntó el mexicano.

¿Cómo quedó la final de la Leagues Cup 2025 Seattle Sounders vs Inter Miami?

Seattle Sounders se consagró campeón de la Leagues Cup 2025 luego de vencer por marcador de 3-0 al Inter Miami con goles de Osaze de Rosario, Alex Roldán y Paul Rothrock.

Seattle Sounders se une a la lista de campeones del novel torneo de la Concacaf y deja con las manos vacías al equipo de Messi.