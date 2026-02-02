Obed Vargas llega al Atlético de Madrid: nuevo fichaje mexicano

El Atlético de Madrid anunció la incorporación del mexicano Obed Vargas, procedente del Seattle Sounders de la MLS, con un contrato hasta 2030.

El mediocampista, campeón de la CONCACAF Champions League y la Leagues Cup, se suma a la lista de futbolistas mexicanos que han vestido la camiseta colchonera, como:

Obed Vargas superó el reconocimiento médico en el Centro de Medicina Deportiva de Alto Rendimiento Vithas, para sellar su fichaje con el Atlético de Madrid.

Después, se dirigió a las oficinas del club en el Riyadh Air Metropolitano. donde fue recibido el directivo colchonero, Miguel Ángel Gil, junto a quien rubricó su contrato con el Atlético de Madrid.

En el primer equipo del Atlético de Madrid han jugado varios mexicanos, y con su fichaje, Obed Vargas apunta su nombre en la siguiente lista.

Hugo Sánchez

Raúl Jiménez

Héctor Herrera

Luis García

¿Dónde nació el mexicano Obed Vargas, nuevo fichaje del Atlético de Madrid?

Obed Vargas nació el 5 de agosto de 2005 en Anchorage (Alaska, Estados Unidos), pero también es mexicano, y con esa identidad llega al Atlético de Madrid.

El nuevo fichaje del Atlético de Madrid, se formó en las categorías inferiores del Seattle Sounders y el Tacoma Defiance.

Obed Vargas debutó en la MLS el 23 de julio de 2021 y se convirtió así en el tercer jugador más joven en estrenarse en el campeonato.

Desde su debut ha disputado un total de 158 partidos oficiales, anotando ocho goles y repartiendo once asistencias.

¿Qué títulos ganó Obed Vargas antes de fichar por el Atlético de Madrid?

En la temporada 2021/22, Obed Vargas se proclamó campeón de la CONCACAF Champions League y en 2025 conquistó la Leagues Cup, ambas con el Seattle Sounders de la MLS.

Obed Vargas debutó con la Selección Mexicana el 15 de octubre de 2024 en un partido amistoso ante Estados Unidos, disputado en el Estadio Akron de Guadalajara.