El pasado miércoles 20 de agosto, se llevaron a cabo los cuartos de final de la Leagues Cup 2025, ronda en la cual todos los equipos mexicanos que quedaban fueron eliminados del torneo.

Tigres, Toluca, Puebla y Pachuca cayeron ante sus similares de la MLS en una Leagues Cup que ha sido criticada de pies a cabeza en México, pues un gran sector de la afición asegura que los de la Liga MX compiten en desventaja.

Esto debido a que todo el torneo se juega en territorio estadounidense y se disputa cuando la Liga MX apenas va comenzando, mientras que la MLS va a mitad de su competición, entre otras cosas.

Sin embargo, lo que sucedió en uno de los partidos de cuartos de final ha causado indignación en el futbol mexicano, pues quedó evidenciado como un árbitro estuvo a punto de expulsar a un futbolista de un equipo estadounidense, pero se arrepintió de último momento.

Indignación en la Liga MX: Árbitro de la Leagues Cup estuvo a punto de expulsar a futbolista y se arrepiente de último momento

En el partido entre LA Galaxy y Pachuca en los cuartos de final de la Leagues Cup, el futbolista del equipo angelino, Edwin Cerrillo, fue amonestado desde el minuto 28 por el árbitro jamaiquino Oshane Nation.

Posteriormente, en el minuto 42 del encuentro el jugador contactó con la mano en la cara a un jugador de Pachuca, por lo que de inmediato marcó la falta y sacó la tarjeta amarilla para amonestarlo.

Lo que ocurrió en el LA Galaxy vs Pachuca es una de las bajezas MÁS GRAVES que he visto en el ARBITRAJE...



🤦🏻‍♂️❌️👎🏻



🚫 Como para SUSPENDER POR MESES a este árbitro, Oshane Nation, de Jamaica.



➖️ El árbitro, decidido a AMONESTAR a Edwin Cerrillo de LA Galaxy, revisa, se da… pic.twitter.com/RvD7pSf9yg — Juan Guzmán Gasso (@GuzmanGasso) August 21, 2025

Sin embargo, luego de ver que Edwin Cerrillo ya estaba amonestado, el silbante se arrepintió y guardó la tarjeta amarilla, por lo que los futbolistas de Tuzos explotaron y comenzaron a reclamarle la expulsión.

Todos los equipos de la Liga MX quedaron fuera de la Leagues Cup en cuartos de final

A pesar de que cambió el formato de la Leagues Cup para esta edición, nuevamente los equipos de la Liga MX dejaron mucho que desear desde la fase de clasificación, pues clubes como Cruz Azul, América y Rayados quedaron fuera en esa instancia.

Además, se esperaba más de equipos como Tigres, Toluca y Pachuca en los cuartos de final, pues actualmente están en la parte alta de la tabla en la Liga MX, pero se despidieron del torneo sin pena ni gloria.

Jesús Gallardo, jugador del Toluca. (Joshua Hernandez / MEXPSORT)

Aunque hay quien asegura que la Concacaf Champions Cup es el verdadero parámetro para los clubes mexicanos, ya son varias las ediciones de la Leagues Cup en las que se hace un papelón ante la liga norteamericana.