La Leagues Cup 2025 llegó a su fin con un partido que puso frente a frente a Seattle Sounders e Inter Miami, un choque que definió al nuevo campeón.

Sin presencia de equipos de la Liga MX, Seattle Sounders se midió a Inter Miami, club que ya sabe lo que se siente levantar el título de la Leagues Cup.

Con la figura de Lionel Messi como principal llamativo, ambos equipos se enfrentaron y hubo un claro ganador tras más de 90 minutos de partido.

Seattle Sounders vence a Inter Miami en la final de la Leagues Cup

Seattle Sounders se consagró campeón de la Leagues Cup tras vencer 3-0 al Inter Miami en un partido en el que dominaron todas las fases del encuentro.

El ahora campeón de la Leagues Cup manejó los tiempos, marcó el ritmo y encontró los goles en momentos clave para sellar un resultado contundente frente al Inter Miami.

Osaze De Rosario abrió el marcador en la primera mitad, y la sentencia llegó en la recta final con los tantos de Alex Roldán, desde el punto penal, y Paul Rothrock en los últimos minutos.

A pesar de la presencia de Lionel Messi en el Inter Miami, su influencia en el juego fue limitada, y no logró cambiar el rumbo del partido ni crear ocasiones claras de gol.

Con ello, Seattle Sounders dejó clara que su superioridad no fue circunstancial, sino producto de un dominio total a lo largo de los 90 minutos.

Seattle Sounders se une a los campeones de la Leagues Cup

Seattle Sounders se convirtió en el campeón más reciente de la Leagues Cup tras su victoria en 2025, sumándose a la lista de equipos que han dejado huella en el torneo.

Además, la victoria de Seattle Sounders mantiene la tendencia de los equipos de la MLS que han ganado la Leagues Cup en los últimos 3 años.

Cruz Azul inauguró la lista en 2019, seguido por Club León en 2021, Inter Miami en 2023 y Columbus Crew en 2024.

Todos los ganadores de la Leagues Cup: