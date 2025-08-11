La Selección Mexicana vive un presente inmejorable en lo que respecta a nivel Concacaf toda vez que puede presumir un dominio absoluto en cada una de las categorías de esta zona futbolística luego de que este domingo 10 de agosto, se coronara el equipo Sub-15, el cual goleó 5-0 a Estados Unidos.

En un torneo celebrado en Costa Rica, la Selección Mexicana llegó a la final contra su similar estadounidense y con goles de Juan Carlos Martínez Jr. que hizo un doblete, Paxon Ruffin, Da’vian Kimbrough y Lisandro Torres, consiguieron la manita que les dio el campeonato de la Concacaf.

Por si fuera poco, las distinciones individuales también fueron acaparadas por el Tricolor con el premio a Juan Carlos Martínez Jr. como mejor jugador del torneo, Da’vian Kimbrough ganó la bota de oro por haber sido el campeón goleador y además, México también se quedó con el Fair Play.

Las categorías de México campeonas en Concacaf

El éxito del equipo Sub-15 de México se suma a las otras categorías nacionales que alcanzaron lo más alto de Concacaf, como lo fueron los equipos Sub-17 y Sub-20, las cuales ganaron sus respectivos premundiales; la primera categoría imponiéndose a Nicaragua, mientras que el segundo lo hizo a costa de Estados Unidos.

La Selección Mexicana mayor también hizo lo propio con las dos competencias de Concacaf que tuvo recientemente toda vez que respondieron a la exigencia al ganar primeramente el Final Four de la Nations League tras vencer a Panamá en la final y semanas más adelante, se coronaron en la Copa Oro frente a Estados Unidos. México pintó de tricolor este año en el área.

De tal forma, México fue el último campeón de seis categorías y competencias diferentes de Concacaf: Sub-15, Sub-17, Sub-20, Sub-23, Nations League y Copa Oro, lo que deja de manifiesto el hecho de que el Tricolor es el gigante de la zona hoy en día.

🇲🇽🔥 DOMINIO ABSOLUTO EN CONCACAF



Últimos campeones en cada torneo:

🏆 Sub15: México

🏆 Sub17: México

🏆 Sub20: México

🏆 Sub23: México

🏆 Nations League: México

🏆 Copa Oro: México

🏆 Concachampions: México



💬 ¿Estamos viviendo la era más dominante de México en la región? pic.twitter.com/y5OEguoChd — Jovenes Futbolistas MX (@Jovenesfutmx) August 10, 2025

México domina Concacaf a nivel clubes

Por si fuera poco, el dominio de México a nivel Concacaf no solamente queda a nivel selecciones, también en clubes ejerce superioridad sobre el resto de miembros de esta región futbolística y muestra de ello es que Cruz Azul ganó la última edición de la Concacaf Champions Cup.

Además de eso, en los últimos 20 años, los clubes de México ganaron la Concachampions en 23 ediciones y solamente perdieron la final de la competencia en dos oportunidades. Pumas no logró imponerse a nivel Concacaf contra Saprissa en el 2005 y a Seattle Sounders 2022.

De tal forma, México deja claro que, pese a las polémicas, domina en la Concacaf y en el presente es la mejor Selección de toda el área, esto a menos de un año de que se celebre la Copa del Mundo del 2026.