La Leagues Cup llegó a su fin y entregó a Seattle Sounders como campeón tras ganarle de forma categórica a Inter Miami por marcador de 3-0 en un partido que terminó en una bronca donde una de las imágenes más vergonzosas fue ver como Luis Suárez escupió a un miembro del staff del equipo rival de forma totalmente intencionada.

Una vez que vino el silbatazo en la final de Leagues Cup, los jugadores de Seattle Sounders e Inter Miami se involucraron en una bronca en la que Sergio Busquets encendió la mecha al empujar del rostro a un jugador rival, lo que derivó en una serie de empujones, jalones, así como la discusión en la que Luis Suárez escupió el rostro de un hombre mayor perteneciente al staff del conjunto local.

Las imágenes en televisión, así como de varios teléfonos celulares captaron toda la secuencia en la que Luis Suárez increpa al miembro de Seattle Sounders mientras el portero Óscar Ustari trata de separarlo, pero en ese momento, el delantero uruguayo lanzó un escupitajo a su contraparte, quien al mismo tiempo casi se va al suelo en un tropezón.

Seattle Sounders pasó por encima de Inter Miami en la final de Leagues Cup

En lo estrictamente deportivo, Seattle Sounders le pasó por encima al Inter Miami de Lionel Messi. Osaze de Rosario se encargó de abrir el marcador en el primer tiempo, mientras que Alex Roldán de penalti y Paul Rothrock liquidaron todo en la parte final del encuentro para poner el 3-0 definitivo en contra de las Garzas.

Con esto, Seattle Sounders se convirtió en el quinto ganador de la Leagues Cup y el tercero bajo el formato actual de torneo que involucra a todos los conjuntos tanto de la Liga MX como de la Major League Soccer; anteriormente el trofeo había terminado en las vitrinas de: Columbus Crew, Inter Miami, León y Cruz Azul.

Cabe resaltar que esta es la segunda vez que Seattle Sounders se hace de un título oficial en el plano internacional toda vez que le ganaron a Pumas la Concacaf Liga de Campeones del 2022 y ahora, sumaron su primera Leagues Cup, lo que los reafirma como una de las franquicias más competitivas del futbol de los Estados Unidos.

Una desagradable postal más para el repertorio de Luis Suárez. Vergonzoso. pic.twitter.com/6FDDwy91W4 — Rodolfo Landeros 🇲🇽 (@RodolfoLanderos) September 1, 2025

¿Cuándo vuelven a jugar Seattle Sounders vs Inter Miami?

Con las heridas frescas y rencillas recientes, Seattle Sounders e Inter Miami se verán nuevamente las caras dentro de poco, pero esta vez en Florida. El próximo 16 de septiembre, en la cancha del Chase Stadium, los dos finalistas de la Leagues Cup jugarán en su torneo local en un juego que tendrá cuentas pendientes.

De momento no se conoce todavía que sanción vendrá en contra de Luis Suárez por el escupitajo sobre el integrante de Seattle Sounders y es incierto si estará disponible para Inter Miami en el ya mencionado compromiso.

De tal forma, dos de los equipos más fuertes de la MLS escribieron un capítulo nuevo en una posible rivalidad naciente que muy pronto los pondrá frente a frente.