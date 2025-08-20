Inter de Miami recibe a Tigres en el Chase Stadium de Miami, Florida en la reanudación de la Leagues Cup 2025 e inaugurarán la ronda de cuartos de final luego de haber salido avantes de la fase de clasificación.

Con Lionel Messi y Ángel Correa como dos de los principales atractivos de este encuentro, Inter de Miami y Tigres se enfrentan en otro choque entre Liga MX y MLS en esta edición de la Leagues Cup 2025.

El ganador de este encuentro se ganará un boleto a las semifinales del torneo y se enfrentará al vencedor del partido entre Toluca y Orlando, el cual iniciará a las 19:00 horas (tiempo del centro de México) en el Dignity Health Sports Park de Los Ángeles.

Otro referente del Atlético de Madrid llegaría a Tigres inspirado por Ángel Correa (Jorge Martinez / Mexsport)

Inter de Miami vs Tigres: Listas las alineaciones del partido

Lionel Messi no va ni a la banca para el partido entre Inter de Miami y Tigres por un lugar en las semifinales de la Leagues Cup 2025.

Alineación de Inter de Miami:

Ustari

Fray, Lujan Melli, Falcón y Jordi Alba

Bright, Sergio Busquets y Rodrigo de Paul

Tadeo Allende, Telasco Segovia y Luis Suárez

Alineación de Tigres: