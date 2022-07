Sergio Busquets, mediocampista del FC Barcelona, se deshizo en elogios para el Club Pumas, equipo ante el que jugarán a principios de agosto por el tradicional trofeo Joan Gamper.

En conferencia de prensa realizada en Miami, Sergio Busquets habló maravillas del Club Pumas, al que consideró como un “gran equipo mexicano”.

Señaló que el cuadro de la UNAM tiene la ventaja de ya haber iniciado la temporada, por lo que querrán dar la mejor imagen posible, pero aún así espera que el Barça se lleve el triunfo.

“Será un partido competido, va a ser una fiesta, saben lo que significa el Gamper para nosotros, así que ojalá sea un partido muy bonito y ganemos”, dijo.

Club Pumas visita al FC Barcelona de Sergio Busquets por el trofeo Joan Gamper

Después de una serie de rumores, hace un par de semanas se confirmó que será el Club Pumas el que juegue ante el FC Barcelona de Sergio Busquets por el tradicional trofeo Joan Gamper.

El trofeo Joan Gamper se juega en un partido de carácter amistoso disputado en el Camp Nou, casa del equipo culé, que da inicio a la temporada del equipo.

Se hablaba de que sería el Atlas FC, actual bicampeón de la Liga MX, el que iría a jugar por el trofeo; sin embargo, por un problema de agenda, no se pudo y será Pumas quien lo juegue.

Esta no será la primera ocasión en la que un equipo mexicano dispute el trofeo Joan Gamper, pues hace casi una década lo hizo el Club León , que terminó perdiendo por goleada.

Sergio Busquets piensa en la MLS

Sergio Busquets y el FC Barcelona se encuentran en Miami, Estados Unidos, para jugar algunos partidos amistosos de pretemporada, por lo que fue cuestionados sobre la MLS.

El mediocampista, que ha ganado todo con el Barça y con la Selección Española , no descartó la idea de jugar en la MLS en el futuro próximo, pero por ahora se concentra en el cuadro de la Ciudad Condal.

“En el futuro se verá. Siempre he dicho que me gusta mucho venir a Estados Unidos y la Liga . Todavía no hay nada y es demasiado pronto”, finalizó.

