Argentina recibe a Venezuela en el Estadio Monumental de Buenos Aires en el que será el último partido de Lionel Messi en las Eliminatorias de Conmebol, pues así lo reconoció el astro de 38 años de edad.

Aunque en el partido la Vinotinto necesita sí o sí una victoria para seguir solando con clasificarse al Mundial 2026, será Lionel Messi quien se robe los reflectores en el Argentina vs Venezuela.

Y es que, luego de haber guiado a la albiceleste a ganar en dos ocasiones la Copa América y la Copa del Mundo de Qatar 2022, la Pulga se ganó un lugar en la historia del balompié de su país, además del cariño de millones de argentinos.

Argentina vs Venezuela: ¿Dónde ver el último partido de Lionel Messi en las Eliminatorias Conmebol?

Por fortuna para todos los aficionados de Lionel Messi en México, el Argentina vs Venezuela correspondiente a las Eliminatorias Conmebol se podrá ver a través de la señal de ViX Premium.