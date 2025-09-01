El Inter de Miami de Messi perdió la final de la Leagues Cup 2025 tras caer 3-0 ante Seattle Sounders, por lo que se quedaron con las ganas de levantar por segunda ocasión en su historia este trofeo.

Después del silbatazo final, futbolistas del Inter de Miami y Seattle Sounders se enfrascaron en una bronca debido a que los ánimos estaban a flor de piel y hasta han comenzado a circular videos de agresiones de Luis Suárez y Sergio Busquets a los jugadores rivales.

Sin embargo, esos videos no han sido los únicos que han causado controversia en la final de la Leagues Cup, sino que también ha salido a la luz uno en el que se ve que ya tenían listo el nombre de las Garzas para grabarlo en el trofeo.

¿Leagues Cup quería que Messi y el Inter de Miami ganaran el trofeo?

Luego de la goleada que Seattle Sounders en la final de la Leagues Cup 2025, en la transmisión de la final se vio que el encargado de grabar el nombre del ganador en el trofeo tenía lista la placa pero con el nombre del Inter de Miami de Messi y compañía.

Dicho video generó polémica en redes sociales, pues aficionados aseguran que los organizadores de la Leagues Cup querían que Messi levantara el trofeo una vez más con el Inter de Miami.

Alguien me explica que es esta toma que mostró Apple TV al terminar la final de Miami vs Seattle?



pic.twitter.com/BDL3IvrBqy — Analistas (@SomosAnalistas_) September 1, 2025

No obstante, la realidad es que regularmente los organizadores de torneos tienen listas las placas de los dos equipos que compiten en la final para, una vez que se conozca el ganador, grabar su nombre en el trofeo.

La polémica pelea que se desató entre el Inter de Miami y Seattle Sounders tras la final de la Leagues Cup

Luego de la victoria de Seattle Sounders en la gran final de la Leagues Cup 2025, varios jugadores del Inter de Miami comenzaron una pelea campal en el terreno de juego del Lumen Field.

En medio de dicha pelea, las cámaras captaron como Sergio Busquets se enfrasca en una bronca con el mexicano Obed Vargas e incluso le suelta un puñetazo que lo dejó en el suelo tras el final del partido.

El Inter de Miami, los Messi friends que creen que pueden hacer lo que se les pega la gana... Violencia extrema pic.twitter.com/3m4nuTw0PF — Gerardo Velázquez de León (@gvlo2008) September 1, 2025

Además, Luis Suárez fue visto discutiendo con un miembro del staff del Seattle Sounders y en una toma se ve claramente como le escupe, por lo que le podría caer un castigo severo de la MLS.