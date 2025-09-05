Argentina terminará en la cima de las Eliminatorias de Conmebol, pues nadie podrá quitarle el liderato a Lionel Messi y compañía; te decimos el día, fecha y canal para ver su último partido contra Ecuador.

Ecuador tampoco corre riesgo, pero intentará darle una alegría a su afición venciendo a la Argentina de Lionel Messi rumbo al Mundial 2026.

Ecuador vs Argentina: Día para ver a la selección de Lionel Messi en Eliminatorias de Conmebol

El martes 9 de septiembre se jugarán los cinco partidos de la Jornada 18 en las Eliminatorias de Conmebol, entre ellos el Ecuador vs Argentina.

Ecuador vs Argentina: Hora para ver a la selección de Lionel Messi en Eliminatorias de Conmebol

A las 17 horas, tiempo del centro de México, iniciará el partido Ecuador vs Argentina, en el que no está asegurada la participación de Lionel Messi.

Ecuador vs Argentina: Canal para ver a la selección de Lionel Messi en Eliminatorias de Conmebol

La señal de Claro Sports transmitirá en México el partido Ecuador vs Argentina, como parte de la Jornada 18 de las Eliminatorias de Conmebol.

Partido: Ecuador vs Argentina

Fase: Jornada 18 de las Eliminatorias de Conmebol

Fecha: Martes 9 de septiembre de 2025

Horario: 17 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Monumental Banco Pichincha

Transmisión: Claro Sports

¿Cómo llega Argentina a la Jornada 18 de las Eliminatorias de Conmebol vs Ecuador?

Argentina goleó 3-0 a la selección de Venezuela en la Jornada 17 de las Eliminatorias de Conmebol, para llegar a 38 puntos, 10 más que Brasil, dueño del segundo lugar.

Con el boleto al Mundial 2026 en la mano, la Argentina de Lionel Messi buscará salir con un buen resultado en su visita a la selección de Ecuador.

¿Cómo llega Ecuador a la Jornada 18 de las Eliminatorias de Conmebol vs Argentina?

Ecuador empató 0-0 con Paraguay en la Jornada 17 de las Eliminatorias de Conmebol, para bajar a la tercera posición de la tabla de posiciones en las Eliminatorias de Conmebol rumbo al Mundial 2026.

En las Eliminatorias de Conmebol califican de manera directa al Mundial 2026 los primeros seis equipos, Ecuador ya tiene un de los boletos.