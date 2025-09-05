Uno de los partidos más anticipados de esta fecha FIFA de septiembre era sin duda el Argentina vs Venezuela en las Eliminatorias Conmebol, pues se trataría muy probablemente del último partido oficial de Lionel Messi en su país.

Como si se tratara de un guión de película, Lionel Messi lideró la victoria de la Albiceleste ante la Vinotinto con un doblete en una exhibición más a su cuenta en la cual el Estadio Monumental de Buenos Aires se rindió a sus pies.

Sin embargo, en una entrevista post partido el astro argentino soltó una declaración que cimbró al mundo del futbol, pues reveló que es muy probable que no llegue al próximo Mundial 2026 que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá.

Lionel Messi reconoce que probablemente no llegue al próximo Mundial

Luego de habernos regalado una gran actuación en el Argentina vs Venezuela, Lionel Messi fue entrevistado por Telefe y fue ahí que sorprendió a todo su país y a los fans del futbol en todo el mundo al revelar que posiblemente no juegue el Mundial.

“Lo mismo que dije en su momento, no creo que juegue el otro Mundial, por edad lo más lógico es que no llegue, pero bueno ya estamos ahí y estoy ilusionado, con ganas, pero como dije siempre, voy día a día y partido tras partido…”, declaró Lionel Messi.

A pesar de que muchos aficionados a este deporte daban por hecho que el astro argentino jugaría la Copa del Mundo del 2026 con la albiceleste, ahora su participación está en duda debido a su veteranía.

Lionel Messi se podría despedir de las Eliminatorias de Conmebol como líder de goleo

Con sus dos goles contra Venezuela, Lionel Messi llegó a ocho anotaciones en las Eliminatorias de Conmebol, por lo que lidera la tabla de goleo de las clasificatorias pese a ya tener 38 años de edad.

Lionel Scaloni reveló que Lionel Messi no jugará la última fecha de las Eliminatorias de Conmebol debido a que “merece descansar y estar con su familia”, por lo que no podrá aumentar su cuota goleadora.

Luis Díaz, atacante colombiano que juega para el Bayern Múnich, tiene al momento 7 goles y es el jugador que probablemente le podría arrebatar el liderato de la tabla de goleo al astro argentino.