Este sábado 6 de diciembre se reveló el calendario oficial del Mundial 2026, con partidos, sedes y horarios definidos para toda la fase de grupos y tras ello el DT de España se mostró molesto por el partido vs Uruguay en Guadalajara.

España quedó ubicado en el Grupo H del Mundial 2026, mismo que compartirá con Cabo Verde, Arabia Saudita y Uruguay, siendo este último rival con quien protagonizará uno de los partidos más atractivos de la fase de grupos.

Y la sede para este enfrentamiento será el Estadio Akron de Guadalajara, situación que generó la molestia del entrenador español Luis de la Fuente quien se mostró preocupado por la integridad de sus jugadores.

No quiere jugar en México: DT de España explota por partido vs Uruguay en Guadalajara

Quedaron definidas las sedes para los partidos de España en la fase de grupos del Mundial 2026 y tras confirmarse que el juego ante Uruguay se disputará en Guadalajara, Luis de la Fuente, DT de la Roja mostró su molestia.

Y es que España disputará sus dos primeros encuentros en Atlanta, ante Cabo Verde y Arabia Saudita, pero el último partido se jugará en Guadalajara, por lo que tendrán que hacer un viaje de más de tres horas y en una sede con altura de 1,500 metros sobre el nivel del mar.

Luis de la Fuente 🤝 Bebeto.



📍 Kennedy Center (Washington DC).#VamosEspaña | #CopaMundialFIFA pic.twitter.com/wVhJiVh7T9 — Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) December 5, 2025

Por lo que Luis de la Fuente se mostró preocupado ya que el viaje largo que tendrán que hacer en la primera fase del torneo pone en riesgo la planificación física y mental del equipo español que parte como uno de los amplios favoritos a ganar.

DT de España habla sobre el posible enfrentamiento ante Argentina

Este sábado la FIFA presentó el fixture oficial del Mundial 2026 y con ello pudimos conocer los posibles cruces para las rondas de eliminación directa y si las cosas se acomodan, en dieciseisavos podríamos tener un España vs Argentina.

104 matches. Locked in.



The #FIFAWorldCup 2026™ match schedule ⤵️ pic.twitter.com/ZYofjO8z41 — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) December 6, 2025

Para que esto suceda, uno de los dos combinados debe quedar primero de grupo y el otro en segundo por lo que el DT de España dio sus impresiones sobre este posible duelo con la vigente campeona del mundo.

“Siempre es importante intentar ser primeros de grupo por lo que pueda suceder después. Lo acabo de hablar con Scaloni, entrenador de Argentina, que si alguno de los dos tropieza en fase de grupos podríamos cruzarnos.

Lo que hay que hacer es ocuparnos de lo que podemos controlar, que es lo nuestro, tenemos que intentar ser primeros en nuestra serie y después ganar, ganar y ganar, es lo único que podemos controlar", comentó.