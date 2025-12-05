Está todo listo para el sorteo del Mundial 2026 que se celebrará en Washington DC este viernes 5 de diciembre y desde 24 horas antes del evento, se pudo ver en la sede a los entrenadores de las diferentes selecciones incluido a Lionel Scaloni, DT de Argentina que será una de las figuras importantes en la ceremonia donde se definan los grupos de la Copa del Mundo.

Lionel Scaloni fue abordado por distintos medios de comunicación tan pronto fue visto y habló de diferentes temas, uno de ellos relacionados con los puntos negativos que ve en este Mundial 2026. Y es que para el DT de Argentina, factores como el clima y las distancias pueden ser perjudiciales, incluso, pidió tomar como ejemplo lo vivido en el pasado Mundial de Clubes.

“No sé el tema horarios. Esperemos que corrijan si se parecen a los del Mundial de Clubes. En principio se jugaría por cercanía, pero como es un país tan grande algún viaje en avión habrá. Comparado con Qatar será un Mundial único”, dijo Scaloni con respecto a lo que podría vivirse a partir de junio en el certamen celebrado en Estados Unidos, México y Canadá.

Los nervios de Scaloni por el sorteo para Argentina

Por otra parte, Lionel Scaloni habló de cómo vive la previa al sorteo del Mundial 2026 y lo que puede venir para Argentina en la fase de grupos. Al respecto, dijo sentirse más tranquilo que hace cuatro años y advirtió que si quieren volver a trascender, deberán encontrarse con los mejores rivales sin importar las instancias en que esto pueda suceder.

“Comparado con el anterior sorteo estoy más tranquilo. Antes hacíamos muchas cuentas, pero calculo que mañana será igual. Viendo lo que pasó el Mundial pasado... no se dieron todas las cuentas que hacíamos. Para intentar hacer algo hay que cruzarse a los mejores y esta vez hay muchos buenos”, dijo Lionel Scaloni, entrenador de Argentina.

Sumado a eso, Scaloni no solamente se enfocó en las candidatas a llevarse la copa al indicar que “no son solo España, Francia, Argentina e Inglaterra. Hay muchos rivales fuertes y te pueden ir tocando antes. Desde cuartos hay rivales fuertes o antes si a alguno no le va bien en Fase de Grupos”.

Scaloni habla sobre los horarios de los partidos y el clima. Al final serán tres sedes con una variedad de condiciones en las que se jugarán los duelos del Mundial 😟



🎥: @pablo_LMtz pic.twitter.com/G5JsuOvdPS — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) December 5, 2025

Lionel Scaloni será una de las figuras del sorteo del Mundial

Es importante mencionar que durante la ceremonia del sorteo del Mundial, Lionel Scaloni será una de las figuras importantes toda vez que le tocará entrar con la Copa del Mundo. Esto es algo que el timonel de la Albiceleste reconoció no saber, pero confesó que le llena de alegría hacerlo y estar presente de nueva cuenta.

“Me enteré hace un ratito que voy a entrar con la Copa. Es una alegría enorme estar nuevamente en el sorteo de un Mundial”, sentenció Lionel Scaloni horas antes del sorteo del Mundial.

Scaloni y toda la Selección de Argentina esperarán por conocer a su grupo para la primera fase del Mundial y se especula que podrían quedar en el sector H, lo que les beneficiaría dado que les permitiría jugar dos de sus primeros tres partidos en Miami, sede con una gran comunidad de argentinos y casa del club de Lionel Messi.