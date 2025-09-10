La ampliación de cupos para participar en el Mundial 2026 permitirá a muchas selecciones participar por primera vez en su historia en la justa más importante del futbol y una de ellas podría ser Cabo Verde, que este martes 9 de septiembre dio un paso que podría ser definitivo al vencer a Camerún con un gol solitario que bien podría haber tenido el festejo con el grito más ruidoso de la historia.

Cabo Verde llegó a su partido contra Camerún solamente un punto por encima de su rival en turno, por lo que una victoria sería fundamental en sus aspiraciones para ir al Mundial 2026 y así sucedió. Un gol en solitario de Dailon Livramento en el segundo tiempo hizo estallar a la parcialidad local con un grito de gol que pareciera el más ruidoso de la historia.

Livramento tomó la pelota y con campo abierto, condujo hasta el área camerunesa para definir ante un Onana que no hizo un achique correcto y permitió que Dailon definiera con tranquilidad el tanto que sentenció el partido en favor de un Cabo Verde que ve muy cerca la hazaña de meterse al Mundial por primera ocasión.

Cabo Verde está a tres puntos del Mundial 2026

Con cuatro puntos de distancia sobre Camerún, Cabo Verde está a solamente un triunfo de meterse de manera directa al Mundial 2026 toda vez que en su grupo ya nadie los alcanzaría, así que la siguiente Fecha FIFA podría resultar histórica para ellos.

El próximo partido de Cabo Verde en la eliminatoria de África será el 6 de octubre cuando visiten a Libia. Después de eso, el 13 de octubre, recibirán a Eswatini. Si le ganan a cualquiera de esas dos escuadras, habrán sellado su pasaje al Mundial 2026 en lo que sería un hecho histórico para este país.

Cabo Verde sería una de las nueve selecciones africanas que, de ganar su grupo, avanzarán directamente a la Copa del Mundo, esto con base al sistema de competencia implementado en esa confederación para la obtención del boleto a la justa veraniega.

🇨🇻🇨🇻🇨🇻 GOL GOL GOL GOOOOOOOOLAZOOOOO DE CABO VERDE QUE SE ACERCA A SU PRIMER MUNDIAL!



MIREN LA CORRIDA QUE SE MANDÓ LIVRAMENTO!! 1-0 PARA GANARLE A CAMERÚN. ME VUELVO LOCO!pic.twitter.com/drIZ0kn8fl — Nahuel Lanzón (@nahuelzn) September 9, 2025

¿Qué tan probable es la calificación directa de Cabo Verde al Mundial?

Cabe resaltar que es muy probable que, en la siguiente Fecha FIFA, Cabo Verde obtenga su calificación al Mundial 2026 debido a que, independientemente de que han sido el mejor equipo de su grupo, uno de sus siguientes partidos de la eliminatoria será contra Eswatini, el último lugar de su grupo y uno de los peores en general.

Eswatini no ha ganado ni un partido en lo que va de las eliminatorias africanas rumbo al Mundial 2026 y tienen solamente 2 puntos de 24 posibles, esto debido a que empataron dos partidos y perdieron seis, lo que los pone como víctimas cuando visiten a Cabo Verde el próximo 13 de octubre.

De tal forma, el pasaje al Mundial está prácticamente en la bolsa de Cabo Verde, una de las caras nuevas en la máxima competencia de futbol en el plano internacional.