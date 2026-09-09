Luis Fernando Salazar amenazó a Enrique Acevedo en defensa de Julieta Ramírez, con un mensaje en redes sociales que no retiró, sino reiteró su postura: “Vamos a ir tras de ti por vulgar mentiroso”.

Enrique Acevedo vamos a ir tras de ti por vulgar mentiroso, eres un corriente, vergüenza te debería de dar. Luis Fernando Salazar, senador de Morena

El senador de Morena aseguró en un mensaje posterior que su postura fue “en defensa de la dignidad” de su compañera de bancada, Julieta Ramírez, por las cuales Enrique Acevedo debería ser demandado.

Al respecto, el periodista de Televisa respondió que si bien es correcto desmentir una información y acepta la crítica, Luis Fernando Salazar cruzó la frontera, lo que fue secundado en redes sociales.

“Vamos a ir tras de ti”: Luis Fernando Salazar amenaza a Enrique Acevedo, periodista de Televisa (Captura de pantalla)

Luis Fernando Salazar amenaza a Enrique Acevedo en redes sociales

En respuesta de un mensaje de Julieta Ramírez sobre el reportaje presentado por Enrique Acevedo en Nmás, Luis Fernando Salazar aseguró que irán tras el periodista de Televisa.

Luis Fernando Salazar señaló en su mensaje que Enrique Acevedo es un vulgar mentiroso y corriente que debería tener vergüenza por la investigación en contra de Julieta Ramírez, etiquetando al periodista.

Tras sus declaraciones, Luis Fernando Salazar reiteró su postura, bajo el argumento de que las acusaciones falsas contra Julieta Ramírez no deben confundirse con periodismo y deberían emprenderse acciones legales.

Por lo que pese a la amenaza, aseguró su respeto a la libertad de expresión y el debate debe basarse en la verdad, no en difamación que ocasiona daño moral, dando por concluido el tema.

Sin embargo, usuarios de X definieron el mensaje de Luis Fernando Salazar como una amenaza a Enrique Acevedo, señalando la gravedad de las palabras del senador, por lo que invitaron a denunciarlo.

“Vamos a ir tras de ti”: Luis Fernando Salazar amenaza a Enrique Acevedo, periodista de Televisa (Captura de pantalla)

Enrique Acevedo denuncia que lo están hostigando tras amenaza de Luis Fernando Salazar

Tras las palabras de Luis Fernando Salazar, Enrique Acevedo expresó su preocupación y se negó a tomarla como una expresión “desafortunada” ya que como senador, su declaración pesa como una amenaza.

Señaló que Luis Fernando Salazar cruzó la frontera al amenazarlo, ya que tras sus palabras aparecieron varias personas buscando información privada sobre Enrique Acevedo y su familia.

El periodista de Televisa también destacó la gravedad del ataque y las palabras de Luis Fernando Salazar en México, en donde en lo que va de 2026 contabiliza seis periodistas asesinados.

Por lo que invitó que de ser falso el reportaje de Julieta Ramírez, se demuestre porque de eso se trata el periodismo, aunque la senadora en licencia no lo ha negado, señaló Enrique Acevedo.