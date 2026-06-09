El Atlético de Madrid se burló públicamente del Real Madrid en redes sociales tras rechazar su oferta de 150 millones de euros —más de 3 mil millones de pesos— por Julián Álvarez.

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A través de su cuenta de “X”, el club colchonero compartió el comunicado DEL Real Madrid acompañado de emojis irónicos, recordando que la cláusula de rescisión del delantero argentino asciende a 500 millones de euros.

Con contrato vigente hasta 2030, Álvarez difícilmente saldrá antes del Mundial 2026, lo que complica cualquier intento de fichaje.

¿Por qué se burló el Atlético de Madrid del Real Madrid?

La burla pública del Atlético de Madrid al Real Madrid tendría que ver con la oferta de más de 3 mil millones de pesos hecha por los merengues al Atlético de Madrid, equivalentes a unos 150 millones de euros.

La oferta del Real Madrid para comprar al argentino Julián Álvarez está muy lejos de la cifra marcada, para hacer efectiva la cláusula de contrato del delantero.

La cláusula de rescisión de Julián Álvarez es de 500 millones de euros, muy por encima de los ofrecido por el Real Madrid.

(ESPECIAL )

¿Real Madrid ofrecerá más dinero para fichar a Julián Álvarez?

Es complicado pensar que el Real Madrid o cualquier otro equipo se anime a pagar la cláusula de rescisión de Julián Álvarez al Atlético de Madrid.

Julián Álvarez tiene contrato vigente hasta el 2030 con el Atlético de Madrid, equipo que esperará al menos hasta después del Mundial 2026 para negociar un posible traspaso de su jugador estrella.